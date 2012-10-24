〔港报社评〕热钱涌港需警惕两大风险--文汇报10月24日

美国推出第三轮量化宽松,加上市场憧憬中国经济触底回升,导致热钱涌港带动港汇转强.热钱流入是一把双刃剑,既表示市场看好经济前景,对于资产市场有提振作用,但亦为香港带来两大风险:一是增大资产市场泡沫的爆破风险;二是国际炒家藉着大量热钱狙击港元的风险.当局应密切监察热钱来源,保障联系汇率稳定,并因应热钱涌港带来的经济民生影响早作部署.

在中国经济初步回暖的有利环境下,香港成为热钱流入的主要目的地.港元需求大增,港汇亦连番触及强方兑换保证上限,促使金管局自09年3月以来再次出手干预汇市,而当年正值美国推出第一轮的量宽政策.虽然与前两轮量宽推出时相比,目前涌入香港的热钱规模不算庞大,但当年流入的热钱却未有显着流出香港,现时再加上美国第三轮无止境的放水行动,势将影响香港金融体系稳定.

如果热钱持续性地涌港,将为香港带来巨大的金融风险.始终热钱是为逐利而来,近年香港楼价升势如脱缰野马,一个原因正是热钱抢购推高所致.如果热钱继续“细水长流”式涌港,将令楼市泡沫不断加大,最终楼市爆破恐令香港经济遭受重创.同时,有对冲基金已扬言将炒作港元,并且利用热钱将港元舞高弄低,届时不但令香港沦为国际炒家提款机,更可能会重蹈98年金融风暴时的覆辙.当时国际炒家正是利用热钱涌入香港之机,大手沽空港元,最终虽然港府入市击退炒家,但香港经济已经元气大伤.当局更应汲取教训,防患于未然.

金管局必须密切监察热钱的来源及目的,并设立预警机制,加强对热钱的监管,令市场能够早作应变.针对热钱将加剧香港楼市泡沫及通胀,当局也应早作部署,加快推出稳定楼市政策,理顺楼市供求,为银行体系加设防火墙,应对资产泡沫的风险.同时,当局应及早研究各项保民生措施,限制公营机构加风,协助基层市民应对高通胀的压力.(A02)