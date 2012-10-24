版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 09:35 BJT

〔香港股市〕恒指开低0.6%,思捷环球股价大跌

路透香港10月24日电---香港股市周三开低,受思捷环球(0330.HK)暴跌15.1%拖累,此前该公司宣布计划筹资6.77亿美元为重组融资.

恒生指数.HSI开低0.6%,报21,561.6点.恒生国企指数.HSCE开低0.8%.(完)

--编译 王翔琼;审校 石冠兰

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐