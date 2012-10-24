〔香港股市〕恒指开低0.6%,思捷环球股价大跌

马来西亚期市：棕榈油期货追随豆油升势收高，盘中曾触及约四个月低点
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
路透香港10月24日电---香港股市周三开低,受思捷环球(0330.HK)暴跌15.1%拖累,此前该公司宣布计划筹资6.77亿美元为重组融资.
恒生指数.HSI开低0.6%,报21,561.6点.恒生国企指数.HSCE开低0.8%.(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰
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吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。
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