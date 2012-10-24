〔港报财经评论〕业绩炒作心理游戏--信报10月24日

业绩炒作心理游戏 /习广思

是日重阳,秋高气爽,登高好时节,港股能否再上一层楼呢?金管局再度入市,虽然热钱数量不算惊人,但股市久旱逢甘露,足以令投机者充满遐想.归根究底,还是那一句,央行细水长流,大家都不想股市派对太快结束,否则排队新股不会如此神勇,股市债市的吸水潮不会如此澎湃.Google第三季广告收入增长大幅放,大抵叫人始料不及,但实情是市场向来抱有过高期望;高盛季绩其实不差,兼且增派股息,但股价未见刺激,或许是市场上的金融股前景不甚乐观所致;苹果季绩未公布,但放风会推出ipad mini,分析员无人敢看淡.季绩好坏大鳄食.这个关于预期的”心理游戏”非常适合港股,一来市场对中资股预期偏低,过去大半年股市打桩机发力,分析员在中期业绩后终调低盈利预测,第二季放水,第三季能否改善,成为这场博弈的关键;二来资金追逐落后,近期港股乱炒一通后,要支持股价继续升,则需要一些更实际理由,第三季业绩或可分辨股份好坏,最能反映这点的是内房股,年初急升修补低残股值后,过去大半年强弱壁垒分明.

十八大前边炒边睇.香港楼疯,泡沫何时爆?谁知道.只是,光看大行分析报告,几乎一面倒认为,政府的招数均无法抵挡热钱力量.香港财政司司长认为,QE3对香港楼市没有影响;但新闻标题指出,QE3扩散,顶级豪宅掀加价潮.豪宅本来是香港的另一个世界, QE1带动豪宅狂炒也影响不了民生.然而,深谙股市脉搏的前辈会话,股市炒作周期长短都好,资金先追大蓝筹,再转至中小型,再买垃圾股,直至疯狂的一刻,再回到大蓝筹炒多一转,才肯收手.

11月8日中共十八大,自从薄案定调后,已有大陆风话十八大毫无悬念云云.其实也不然,近日江泽民频频亮相,则再引起外国媒体揣测,有说是为显示自己在党内影响力,也有说中共常委由”九变七”,谁入局谁出局,江湖传闻最后两席仍斗争激烈.然而,习李组合几乎是呼之欲出之事,近日李克强颇高调地提出营业税改的试点改革,时间颇不寻常地是在十八大前夕,其主张改革的路线愈见明显.至于眼下的股市气氛,及至人民币升值涉及的政治因素,会否维持到11月首周中美政治变数尘埃落定之时,投资者一边炒作一边观察.(B01)

===================================================================================================================

美汇转强金价续跌 /苏子

由于投资者对QE3效果的质疑仍然挥之不去,加上正等待本周一连两天的联邦储备局议息结果,故市场对黄金的看好情绪已大不如前.COMEX期金的投机长仓在上周亦明显减少,结果令到以美元计算的黄金价格近日呈较明显的下跌趋势,昨天欧洲入市后,更显着跌破50天SMA的1720美元重要支持,曾低见1705.9水平.昨天欧洲入市后,美元造好,美汇指数曾一度升至79.87高位,再次逼近80心理关口,结果金价受到美元走强拖累,跌破50天SMA支持关口.黄金兑美元的短期走势相信仍将受到美元的强弱表现所影响,若稍后美汇指数意外地成功突破80心理关口,估计金价仍将沿着目前已经转劣的技术走势往下寻底,不易反弹回50天SMA以上.

欧罗20天SMA成关键.至于昨天美元转强的原因,则与穆迪下调西班牙5个地区的评级、使市场避险情绪回升有关.昨天欧洲市欧罗兑美元亦在美元转强下,一度跌破1.30心理关口,暂时最低曾见1.2995水平,1.30心理关口正面对严峻考验.短线而言,欧罗兑美元的重要支持位为20天SMA,此支持可说是不容有失,如昨晚或今天内欧罗兑美元意外地下破20天SMA支持收市,则汇价在上月17日的1.3169高位及本月暂时所造的1.3139高位,便将呈现不利后市的双顶形态,而汇价或因技术走势明显转弱下,再一次向下考验200天SMA的支持力.反之,若然到今晚美国入市后,欧罗兑美元仍未见下试、甚至跌破至20天SMA支持,反而更升回1.3070阻力以上波动及收市,则上述的双顶形态预料将发展失败,汇价在反覆争持完毕后,最终发展的大方向仍是以向上为主.(B08)