《香港重要政经日程》--10月24日-10月30日

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月23日(周二)
--14:00 新焦点(0360.HK)在中国举行股东特别大会.
-- 重阳节假期休市.
-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季业绩.
-- 华能国际(0902.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月24日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市.
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布第三季业绩.
-- 安徽海螺水泥股份(0914.HK)公布第三季业绩.
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳钼业(3993.HK)公布第三季业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季业绩.
-- 积华生物医药(2327.HK)公布中期业绩.
10月25日(周四)
--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第二次临时股东大会.
--11:00 亚洲资源(0899.HK)股东特别大会.
--13:30 中国太平(2601.HK)于广东珠海举行临时股东大会.
--14:30 中国银行(3988.HK)于北京举行临时股东大会.
--16:30 9月进出口数据.
-- 中国银行(3988.HK)公布第三季业绩.
-- 中银香港(2388.HK)公布第三季业绩.
-- 金隅股份(2009.HK)公布第三季业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布第三季业绩.
-- 中海油田服务(2883.HK)公布第三季业绩.
-- 中国联通(0762.HK)公布第三季业绩.
-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南车(1766.HK)公布第三季业绩.
-- 大唐发电(0991.HK)公布第三季业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季业绩.
-- 广深铁路股份(0525.HK)公布第三季业绩.
-- 利信达集团(0738.HK)公布中期业绩.
-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季业绩.
10月26日(周五)
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)于南京举行临时股东大会.
--09:30 金隅股份(2009.HK)于北京举行临时股东大会.
-- 中国农行(1288.HK)公布第三季业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油化工(0386.HK)公布第三季业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南方航空(1055.HK)公布第三季业绩.
-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布第三季业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布第三季业绩.
10月27日(周六)
--10:00 潍柴动力(2338.HK)于山东潍坊举行临时股东大会.
10月29日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)北京举行临时股东大会.
--10:00 中信证券(1288.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 中国中治(1618.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 阳光房地产基金(0435.HK)基金单位持有人周年大会.
-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布第三季业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布第三季业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布第三季业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布第三季业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布第三季业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布第三季业绩.
-- 第一拖拉机股份(0038.HK)公布第三季业绩.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布第三季业绩.
-- 海通证券(6837.HK)公布第三季业绩.
-- 海龙科信(0921.HK)公布第三季业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布第三季业绩.
-- 新华保险(1336.HK)公布第三季业绩.
-- 晨鸣纸业(1812.HK)公布第三季业绩.
-- 上海医药(2607.HK)公布第三季业绩.
-- 深圳高速公路股份(0548.HK)公布第三季业绩.
-- 上海石油化工股份(0338.HK)公布第三季业绩.
*10月30日(周二)
--09:00 四川成渝高速公路(0107.HK)于四川举行临时股东大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)于北京举行股东特别大会.
--10:30 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行临时股东大会.
--11:00 星晨集团(0542.HK)股东特别大会.
-- 复星医药H股(2196.HK)首日挂牌交易.
-- 中国国航(0753.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铝业(2600.HK)公布第三季业绩.
-- 交通银行(3328.HK)公布第三季业绩.
-- 北京京客隆(0814.HK)公布第三季业绩.
-- 中国交通建设(1800.HK)公布第三季业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季业绩.
-- 中国东方航空股份(0670.HK)公布第三季业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铁建(1186.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季业绩.
-- 中海发展股份(1138.HK)公布第三季业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布第三季业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布第三季业绩.
-- I.T Ltd (0999.HK)公布中期业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中治(1618.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油股份(0857.HK)公布第三季业绩.
-- 中国平安(2318.HK)公布第三季业绩.
-- 青岛啤酒股份(0168.HK)公布第三季业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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