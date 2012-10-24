版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 24日 星期三 10:57 BJT

〔香港个股〕合和公路基建拟配售高至2.3亿元股份,为首宗人民币配股--销售文件

路透香港10月24日电---据路透周三获得的销售文件显示,于中国国内发展公路和基建项目的合和公路基建(0737.HK)进行香港首宗人民币股份配售,拟筹资高至2.3亿元.

销售文件显示,合和基建按每股3.15-3.29元人民币,初步配售7,000万股股份,筹资2.2-2.3亿元;另设增额配售权可额外配售多2,000万股股份,使筹资总额增至最多2.8亿元.

配售价较该股周一收盘价4.29港元(3.46元人民币)折让4.9-9%.是次筹资所得款项将用于一般营运用途.

中银国际负责是次配售安排.

合和基建今早停牌,以待刊发有关配售证券及股价敏感资料之公告.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐