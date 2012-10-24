香港已公布经济指标--2012/10/24

香港数据：1月底止外汇基金总资产增至37,762亿港元--金管局
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年8月 零售值 +4.5 +3.9 +29.0 2012年8月 零售量 +3.2 +1.4 +20.7 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年9月 综合消费物价指数(CPI) +3.8* +3.7 +5.8 2012年9月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3* +4.1 +5.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年7-9月 12月6-8月 11年7-9月 3.3 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年8月 贸易赤字/盈余 -36.0 -40.1 -34.8 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
路透香港2月28日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布，截至今年1月底止外汇基金总资产为37,762亿港元，较去年12月底增加1,462亿港元。
路透香港2月28日 - 中国知名投行--中国国际金融股份有限公司周二宣布，丁学东因工作调动已辞任董事长职务，自周一（27日）起生效。
路透2月28日 - 东南亚股市周二收低，与亚洲其他市场走势一致，因 为在美国总统特朗普发表政策讲话前投资者谨慎以待，另外还归因于一些 月底的清帐操作。 市场一直在等待特朗普刺激计划的更多细节，以便判断这些政策是否 真的能够推高通胀并提振经济成长，因而为美国升息提供更多理由。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 回吐稍早涨幅，略 微下跌。 菲律宾股市 收跌0.3%，月线录得0.2%的跌幅，主要股指受工业股和金融股拖累。 新加坡股市 跌0.4%，油气公司吉宝企业 和胜科工业 分别跌1.7%和1.2%。指标股指月线涨1.6%。 泰国股市 平收，此前该国出炉的1月制造业和2月贸易数据没有达到预期。指标股指全月上涨1.1%。 越南股市 跌0.9%，但月线涨1.9%。 涨跌 当日 今年以