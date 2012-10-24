〔香港金融〕货币管理机制运作正常,暂时未能判断大量热钱流入--官员

路透香港10月24日电---香港财经事务及库务局局长陈家强周三称,金管局多次入市干预港汇,反映出货币管理机制运作正常,暂时未能判断是否有大量热钱流入香港市场.

金融管理局稍早称,由周六(20日)至今天早上,金管局按照货币发行局机制一共向市场卖出144亿港元(买入18.5亿美元).这是金管局于三年多来首次干预港汇.

陈家强向记者表示,今次金管局入市干预港汇,是货币管理机制的正常行动,至于是否受到大量热钱流入所致,则有待观察.

"目前来说,今天亚洲市场可能受到中国经济利好消息,带动大量资金回流至亚洲市场."他并强调,港元与美元挂钩的联系汇率制度机制清晰,透明度高,市场讯息明确.

稍早汇丰(HSBC)中国10月制造业PMI虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升,这是继三季度国内生产总值(GDP)等数据略胜预期后,又一指标显示政府"稳增长"的政策开始逐步显效,经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957]

香港时间13:35,港元兑美元HKD=D2报7.7502/03,紧贴强方兑换保证水平.

金管局表示,自美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出第三轮量化宽松政策以来,港元需求有所增加.区内其他货币亦出现类似情况.预计资金净流入港元的情况将会持续一段时间.

金管局并称,会继续密切留意情况,并会按照货币发行局机制,维持港元稳定.

"由于短期港元银行同业拆息接近零,因此银行体系总结余的进一步增加对银行同业拆息应不会有实质影响."金管局称.

根据香港现行的联系汇率制度,美元兑港元区间在7.75-7.85港元间,一旦港元触及7.75港元,金管局会于持牌银行买进美元,释出港元,令银行体系水位上升、利率下滑,减少热钱对于港元资产的兴趣.反之,当触及7.85港元的弱方保证时,金管局则是会买进港元、卖出美元,推升港元汇率.此令强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作.(完)