版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 16:22 BJT

〔香港股市〕收升0.3%,刷新年内收盘高位

路透香港10月24日电---香港股市周三刷新2012年内收盘高位,此前香港金管局不到一周时间内第四次出手压低港元汇率,令人预期更多资本将流入香港,提振了港股.

香港恒生指数.HSI收高0.3%,至21,763.8点,稍早创出21,802.5点的年内日高纪录.恒生国企指数.HSCE跌1%.

内地方面,沪深300指数.CSI300收低0.2%至2,307.8点.沪综指.SSEC收高0.1%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐