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货币新闻 | 2012年 10月 24日 星期三 18:42 BJT

〔中港个股〕中信银行一股东正配售高至18.6亿港元股份--销售文件

路透香港10月24日电---据路透周三获得的销售文件显示,中国股份制银行--中信银行(0998.HK)(601998.SS)一名未具名的机构股东正在市场上配售高至18.64亿港元的股份.

销售文件显示,该名股东按每股4.00-4.07港元,配售4.58亿股股份.

配售价较中信银行H股今天收市价4.13港元,折让约1.45-3.15%.该股今天收跌1.43%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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