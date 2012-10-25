《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月25日

路透香港10月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低25.19点或点0.19%,报13,077.34点.因投资人对另一批企业季报不佳感到沮丧, 美国联邦储备理事会(美联储,FED)则坚持其经济刺激计划.[FED-CMN] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 206.280 1.09 20107 15.986 -0.33 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.380 0.71 47667 3.528 -1.18 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.560 3.36 336020 87.666 0.36 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.140 1.80 111375 22.805 -0.63 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.180 -0.52 35798 10.631 -0.46 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 105.120 -0.82 17242 8.147 -0.41 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 48.860 0.62 248291 75.731 -0.16 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 59.920 -2.90 21468 4.644 -0.35 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.290 0.23 143419 13.399 -0.89 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.170 0.25 63125 12.531 -1.02 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 30.880 2.49 60555 5.983 -0.45 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.990 3.63 28714 3.718 -0.84 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.300 2.91 10438 1.341 -50.71 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.030 2.53 98907 0.315 -1.67 (完) --整理 李珊珊