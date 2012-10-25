《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低25.19点或点0.19%,报13,077.34点.因投资人对另一批企业季报不佳感到沮丧, 美国联邦储备理事会(美联储,FED)则坚持其经济刺激计划.[FED-CMN] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 206.280 1.09 20107 15.986 -0.33 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.380 0.71 47667 3.528 -1.18 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.560 3.36 336020 87.666 0.36 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.140 1.80 111375 22.805 -0.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.180 -0.52 35798 10.631 -0.46 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.120 -0.82 17242 8.147 -0.41 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 48.860 0.62 248291 75.731 -0.16 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 59.920 -2.90 21468 4.644 -0.35 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.290 0.23 143419 13.399 -0.89 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.170 0.25 63125 12.531 -1.02 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 30.880 2.49 60555 5.983 -0.45 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.990 3.63 28714 3.718 -0.84 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.300 2.91 10438 1.341 -50.71 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.030 2.53 98907 0.315 -1.67 (完) --整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。