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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月25日

路透香港10月25日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7498港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收低25.19点或点0.19%,报13,077.34点.因投资人对另一批企业季报不佳感到沮丧,
美国联邦储备理事会(美联储,FED)则坚持其经济刺激计划.[FED-CMN] 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.280    1.09      20107            15.986      -0.33
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.380    0.71      47667             3.528      -1.18
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.560    3.36     336020            87.666       0.36
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.140    1.80     111375            22.805      -0.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.180   -0.52      35798            10.631      -0.46
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.120   -0.82      17242             8.147      -0.41
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   48.860    0.62     248291            75.731      -0.16
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   59.920   -2.90      21468             4.644      -0.35
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.290    0.23     143419            13.399      -0.89
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.170    0.25      63125            12.531      -1.02
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   30.880    2.49      60555             5.983      -0.45
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.990    3.63      28714             3.718      -0.84
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.300    2.91      10438             1.341     -50.71
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.030    2.53      98907             0.315      -1.67  (完)

  --整理 李珊珊

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