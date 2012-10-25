《香港报摘》--经济日报10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--热钱无惧外围股市动荡,继续涌入港股,大手力捧重磅股,刺激港股九连升,累升844点或4.04%;昨突破今年即市高位,收报21,763点,创逾14个月新高.
* 其他:
--资金持续涌港,港府高度关注.据了解,财政司司长曾俊华正紧盯香港四大银行,即汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、中银香港(2388.HK)、渣打(2888.HK)(STAN.L)和恒生(0011.HK)的港元交易盘运作,一有异常操作须即时汇报.
--美国第三轮量化宽松(QE3)效应,资金涌香港,不受额外印花税(SSD)限制的商用物业率先炒起,本月连录多宗数十亿元的大额全幢商厦成交.消息透露,北角电气道169号全幢(前称宏利保险中心)以约34亿港元易手,创今年以来单一大手成交金额第二高.
--港交所(0388.HK)旗下"披露易"网站遭黑客攻击,29岁被告谢文礼昨被裁定两项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪名成立,还押候判,以候背景报告.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。