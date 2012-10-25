《香港报摘》--经济日报10月25日

* 要闻版头条:

--热钱无惧外围股市动荡,继续涌入港股,大手力捧重磅股,刺激港股九连升,累升844点或4.04%;昨突破今年即市高位,收报21,763点,创逾14个月新高.

* 其他:

--资金持续涌港,港府高度关注.据了解,财政司司长曾俊华正紧盯香港四大银行,即汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、中银香港(2388.HK)、渣打(2888.HK)(STAN.L)和恒生(0011.HK)的港元交易盘运作,一有异常操作须即时汇报.

--美国第三轮量化宽松(QE3)效应,资金涌香港,不受额外印花税(SSD)限制的商用物业率先炒起,本月连录多宗数十亿元的大额全幢商厦成交.消息透露,北角电气道169号全幢(前称宏利保险中心)以约34亿港元易手,创今年以来单一大手成交金额第二高.

--港交所(0388.HK)旗下"披露易"网站遭黑客攻击,29岁被告谢文礼昨被裁定两项有犯罪或不诚实意图而取用电脑罪名成立,还押候判,以候背景报告.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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