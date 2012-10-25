《香港报摘》--信报10月25日

* 要闻版头条:

--继2010年成为首家港企发行点心债券后,合和基建(0737.HK)昨天再创先河,计划发行人民币新股(股份编号:80737.HK),成为全球首只以人民币及港元计价的双币双股.市场消息指出,有关配售反应热烈,获得逾10倍的超额认购.

* 其他:

--银行"水浸"(指流动性过剩)之下,住宅按揭市场竞争持续,需出新招冀突围,永隆银行采取新策略,推出首套房按揭优惠,变相下调非住宅物业及出租住宅物业的按揭息率.市场人士不排除有部分欲争取工商舖按揭市场的银行,将跟随下调按息.

--全美最大的按揭银行富国银行(Wells Fargo)环球经济师Jay Bryson认为,美国不再是香港最大的贸易伙伴,港元只与美元挂钩并不合理,港府需要检讨联系汇率制度.

--钢铁行业产能过剩,加上需求未见显着复苏,令钢企出现亏损.早前曾经发盈警的鞍钢(0347.HK)今年首三季转盈为亏,亏损31.7亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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