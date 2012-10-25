《香港报摘》--信报10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--继2010年成为首家港企发行点心债券后,合和基建(0737.HK)昨天再创先河,计划发行人民币新股(股份编号:80737.HK),成为全球首只以人民币及港元计价的双币双股.市场消息指出,有关配售反应热烈,获得逾10倍的超额认购.
* 其他:
--银行"水浸"(指流动性过剩)之下,住宅按揭市场竞争持续,需出新招冀突围,永隆银行采取新策略,推出首套房按揭优惠,变相下调非住宅物业及出租住宅物业的按揭息率.市场人士不排除有部分欲争取工商舖按揭市场的银行,将跟随下调按息.
--全美最大的按揭银行富国银行(Wells Fargo)环球经济师Jay Bryson认为,美国不再是香港最大的贸易伙伴,港元只与美元挂钩并不合理,港府需要检讨联系汇率制度.
--钢铁行业产能过剩,加上需求未见显着复苏,令钢企出现亏损.早前曾经发盈警的鞍钢(0347.HK)今年首三季转盈为亏,亏损31.7亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。