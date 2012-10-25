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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:44 BJT

《香港重要政经日程》--10月25日-10月31日

=====================今日香港主要政经消息==========================

10月25日(周四)

--09:00 大唐发电(0991.HK)于北京举行第二次临时股东大会.

--11:00 亚洲资源(0899.HK)股东特别大会.

--13:30 中国太平(2601.HK)于广东珠海举行临时股东大会.

--14:30 中国银行(3988.HK)于北京举行临时股东大会.

--16:30 9月进出口数据.

-- 中国银行(3988.HK)公布第三季业绩.

-- 中银香港(2388.HK)公布第三季业绩.

-- 金隅股份(2009.HK)公布第三季业绩.

-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布第三季业绩.

-- 中海油田服务(2883.HK)公布第三季业绩.

-- 中国联通(0762.HK)公布第三季业绩.

-- 中远太平洋(1199.HK)公布第三季业绩.

-- 中国南车(1766.HK)公布第三季业绩.

-- 大唐发电(0991.HK)公布第三季业绩.

-- 长城汽车(2333.HK)公布第三季业绩.

-- 广深铁路股份(0525.HK)公布第三季业绩.

-- 利信达集团(0738.HK)公布中期业绩.

-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季业绩.

-- 中兴通讯(0763.HK)公布第三季业绩.

=====================近日香港主要政经消息==========================

10月26日(周五)

--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)于南京举行临时股东大会.

--09:30 金隅股份(2009.HK)于北京举行临时股东大会.

-- 中国农行(1288.HK)公布第三季业绩.

-- 中国太保(2601.HK)公布第三季业绩.

-- 中国石油化工(0386.HK)公布第三季业绩.

-- 中国神华(1088.HK)公布第三季业绩.

-- 中国南方航空(1055.HK)公布第三季业绩.

-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布第三季业绩.

-- 紫金矿业(2899.HK)公布第三季业绩.

10月27日(周六)

--10:00 潍柴动力(2338.HK)于山东潍坊举行临时股东大会.

10月29日(周一)

--09:30 中国农业银行(1288.HK)北京举行临时股东大会.

--10:00 中信证券(1288.HK)于北京举行临时股东大会.

--10:00 中国中治(1618.HK)于北京举行临时股东大会.

--10:00 阳光房地产基金(0435.HK)基金单位持有人周年大会.

-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季业绩.

-- 中国动物保健品(0940.HK)公布第三季业绩.

-- 中信银行(0998.HK)公布第三季业绩.

-- 招商银行(3968.HK)公布第三季业绩.

-- 中材股份(1893.HK)公布第三季业绩.

-- 中国电信(0728.HK)公布第三季业绩.

-- 东江环保(0895.HK)公布第三季业绩.

-- 第一拖拉机股份(0038.HK)公布第三季业绩.

-- 广州药业股份(0874.HK)公布第三季业绩.

-- 海通证券(6837.HK)公布第三季业绩.

-- 海龙科信(0921.HK)公布第三季业绩.

-- 江西铜业(0358.HK)公布第三季业绩.

-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布第三季业绩.

-- 新华保险(1336.HK)公布第三季业绩.

-- 晨鸣纸业(1812.HK)公布第三季业绩.

-- 上海医药(2607.HK)公布第三季业绩.

-- 深圳高速公路股份(0548.HK)公布第三季业绩.

-- 上海石油化工股份(0338.HK)公布第三季业绩.

10月30日(周二)

--09:00 四川成渝高速公路(0107.HK)于四川举行临时股东大会.

--10:00 中国远洋(1919.HK)于北京举行股东特别大会.

--10:30 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行临时股东大会.

--11:00 星晨集团(0542.HK)股东特别大会.

-- 复星医药H股(2196.HK)首日挂牌交易.

-- 中国国航(0753.HK)公布第三季业绩.

-- 中国铝业(2600.HK)公布第三季业绩.

-- 交通银行(3328.HK)公布第三季业绩.

-- 北京京客隆(0814.HK)公布第三季业绩.

-- 中国交通建设(1800.HK)公布第三季业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季业绩.

-- 中国东方航空股份(0670.HK)公布第三季业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布第三季业绩.

-- 中国铁建(1186.HK)公布第三季业绩.

-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季业绩.

-- 中海发展股份(1138.HK)公布第三季业绩.

-- 中信证券(6030.HK)公布第三季业绩.

-- 广汽集团(2238.HK)公布第三季业绩.

-- I.T Ltd (0999.HK)公布中期业绩.

-- 工商银行(1398.HK)公布第三季业绩.

-- 中国中治(1618.HK)公布第三季业绩.

-- 中国石油股份(0857.HK)公布第三季业绩.

-- 中国平安(2318.HK)公布第三季业绩.

-- 青岛啤酒股份(0168.HK)公布第三季业绩.

*10月31日(周三)

-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市(原订10月24日).

-- 金管局公布9月货币计数.

-- 金管局公布9月外汇基金总资产.

-- 香港政府公布9月财政报告.

-- 福记食品服务(1175.HK)年报报告.

-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.

-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩.

--09:30 信和置业(0083.HK)股东周年大会.

--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.

--15:00 友佳国际(2398.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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