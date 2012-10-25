《香港报摘》--其他报纸重要消息10月25日

* 明报:

--港府消息人士表示,近日热钱流入,令金融管理局要入市干预,从港府追踪资金流向发现,主要是流入港股市场,未见到流入楼市及其他地方,所以港府暂时没需要启动应变措施.

--中国交通建设(1800.HK)董事长周纪昌表示,最快于今年内在香港设立控股公司,以此为平台推进海外投资项目和收购兼并,寄望2015年海外收入占比能升至30%.

* 星岛日报:

--新加坡ARA资产管理集团持有的北角宏利保险中心全幢,刚以约33亿港元易手,平均尺价8,594港元,成为区内新指标,更带挈该基金于两年内劲赚约10.5亿港元,物业于两年半升值四成七.

--北京消息人士披露,七常委预计将于下月15日产生,排名依次为习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、张高丽、王岐山.张德江将出任全国人大常委会委员长,排名在总理李克强之后,改变过去15年总理排第三的格局.

* 苹果日报:

--新鸿基地产(0016.HK)非执行董事郭炳湘表示,看好本港楼价,并建议政府现时不须出招压楼价.

--361度(1361.HK)公布,7至9月的第三季同店销售增长4.1%,较第二季度的5.1%放缓,增幅连降五个季度,主因服装产品销量上升.

* 东方日报:

--味千中国(0538.HK)公布,第三季香港同店销售增长率按年增加0.5%,内地则增2.3%,而快速休闲餐厅业务销售上升12.4%.

* 文汇报:

--由于市况不佳,长实(0001.HK)持股的泓富资产计划分拆于新加坡上市的房地产投资信托基金Dynasty REIT已暂停筹资最多9.56亿新元(约合7.78亿美元)的人民币计价首次公开招股(IPO).

--罗兵咸永道会计师事务所合伙人孙宝源表示,由于外围经济不明朗,今年来港上市的大多数为中小型企业,而今年本港新股上市募集资金额远低于去年全年的2,700亿港元,仅有不足500亿港元.

* 大公报

--花样年(1777.HK)宣布,以总代价7.792亿元人民币成功收购花万里投资(北京)全部股权.花万里投资将持有总土地使用权面积约1.71万平方米朝阳区土地的建设土地使用权.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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