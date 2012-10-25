〔港报社评〕掌握热钱部署,巧搭股市顺风车--经济日报10月25日

金管局5天内4度入市“接钱”,显示资金涌港愈趋汹涌,聪明钱其实自6月起已潜入本港,现时已是第二阶段,逼金管局接货以响钟,营造气氛将港股再推高.热钱何时沽货收割已难料,投资者参与这场资金游戏须加警觉.

若细心留意港元走势,港汇在今年6月初见底回升,反映热钱在港股今年最低残时已开始潜入低吸,过去数月完成第一阶段储货行动后,现时已进入第二阶段,即借金管局在港所设的界,令金管局入市接钱敲响钟声,炒热气氛驱使散户与偏向保守的基金高追.这场游戏最关键是何时进入第三阶段,即热钱舞高后趁高派货,套现离场.

国际炒家积极部署,投资者要乘顺风车,就要留意头上悬有的两把利刀.

其一,欧美经济差,惟欧美股市已近历史高位,再升空间有限,热钱寻利重返股市相对落后的新兴市场如港股.惟国际货币基金组织上周再下调明年全球经济预测,即使在假定美国财政悬崖软着陆、欧债危机又不复发下,明年欧美经济仍是半死不活;欧美经济将可成大鳄离场,伺机踩低股市的藉口.

其二,热钱重临另一原因是炒作中国经济见底要反弹.然而,中央至今未有如09年般大松货币、谷基建急上马,只因目前经济政策是求稳不求快,并要在稳增长同时促经济转型.

市场虽憧憬下月初中共领导层交接的十八大召开后,中央会再松手谷经济.惟结果或会反高潮,尤其当热钱再涌中国,将促使货币政策难松,以防通胀与资产泡沫再胀威胁社会稳定.

这两个不利因素并非内幕消息,操控热钱的大鳄岂会不知?惟此正是资金市的游戏规则,就是先低吸入市、再借好消息炒高,在高位套利后反手沽空,再利用坏消息力踩图利.

港府亦应尽快推遏楼市加码措施,以遏泡沫再胀.对小投资者而言,若希望搭这趟顺风车,须密切留意资金动向,尤其在环球经济前景黯淡下,股市表现难长期脱离实体经济,要把握上车下车时机.(A10)