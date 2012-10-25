〔港报社评〕经济触底可期,反弹幅度有限--信报10月25日

中国制造业活动露出回稳迹象,加上多项9月份宏观数据显示,中国经济下行压力有所纾缓.但基于产能过剩和外部需求并不稳定,四季度能否实现显着反弹,仍然面对很大考验.

汇丰中国10月制造业采购经理人指数(PMI)弹升至49.1,反映制造业活动有从低位掉头回升之势.指数当月反弹,主要是新订单指数上升带动;另一方面,新出口订单指数跌幅亦告收窄,反映最坏情况很有可能已成过去.

综合多项宏观数据观察,中国经济下行压力的确展现触底迹象.今年1-9月,固定资产投资同比较8月上升了0.3%,增速达到20.5%.换言之,增速重上到200%以上的相对有力扩张水平.

三季度GDP增速挫落至7.4%水平,然而,在政府的政策支持下,下滑之势可望喘定,甚至纾解了市场对中国经济“硬着陆”之忧.但好转的持续性明显也充满不确定性风险.考虑到固定资产投资增速回升,很大程度与政府加大对基建设施的支持政策相关;而工业增加值增速虽然改善,但9月社会用电量却只增长2.9%,其中占电力总需求约70%的工业用电量,较同期仅增长1%,明显与生产活动好转之势并不配合;加上工业生产价格下滑,企业利润萎缩,因此,即使四季度经济反弹,但幅度相信也有限.如今外部需求弱势未改,昨天公布的欧罗区十月综合PMI初值更创3年多来低位,跌至45.8.区内非核心国家黯淡景气已殃及德法等核心国家,显示欧洲经济难寄予厚望.

至于消费方面,9月社会消费品零售额同比增长,保持在10%以上的较高水平,但基于经济下行,消费者收入不稳定,始终遏抑消费的增速.由于市场预期美国联储局在今年底“扭曲操作”期满后,有新一轮的宽松替代措施,使通胀升压无法轻易排除,相信人民银行短期继续倾向以逆回购操作工具,以调控市场保持充足的流动性.

中国经济发展至今,已不应把高增长视为专注目标,更多需要考虑增长的质素.如今投资率仍高近50%,M2与GDP比率攀升逾180%,靠货币信贷大幅扩张推动增长的能力,后劲再难以为继.(A02)