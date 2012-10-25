〔港报社评〕年宵档行情参差,稳中未能忘忧--星岛日报10月25日

这几年物价持续上涨,维多利亚公园的年宵“明星级档位”价钱,却回落到6年来最低,有人视为经济回落警号.单纯一个年宵档位成交价,虽然不能作为准确的经济指标,但是从中引起的议论,可以成为社会经济隐忧表面化的触发点.

这个“明星级档位”的行情上落,未必与经济发展同步.2009年至今,本港经济持续增长,但是2年前这一档位的成交价却跌了22%.当年股市楼市皆升,失业率持续回落,这个单位竞投勉强比今年好一点,出乎不少人意料.这个档位价格起落的因素,经济和消费前景只是其中之一,今年商户取态比去年保守,不排除因为过去的岁晚天寒湿雨赶客,导致以51万元“天价”投得这档位的商户蚀本.

相比之下,昨日的湿货档位竞投反应,较为接近目前的消费气氛.180个摊档,整体表现不会如个别“明星级摊档”急升暴跌.虽然整体竞投气氛不若去年热烈,实际成交的价钱合共则比去年增加了接近13%,而且去年有12个摊档无人承接,今年只有1个,反映整体估计生意仍会稳步向上.

本港零售市道近月增长放缓,主要是内地来港旅客减少高档消费.维园摊档主要面对本地消费者,市况较反映市民消费.来港旅客纵使比以前旺丁,旺财能力却比以前弱,会否导致零售业不扩充甚或裁减人手,推高失业率影响市民消费意欲,是需要及早正视的隐忧.(A05)