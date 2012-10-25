〔港报社评〕年宵档行情参差,稳中未能忘忧--星岛日报10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
这几年物价持续上涨,维多利亚公园的年宵“明星级档位”价钱,却回落到6年来最低,有人视为经济回落警号.单纯一个年宵档位成交价,虽然不能作为准确的经济指标,但是从中引起的议论,可以成为社会经济隐忧表面化的触发点.
这个“明星级档位”的行情上落,未必与经济发展同步.2009年至今,本港经济持续增长,但是2年前这一档位的成交价却跌了22%.当年股市楼市皆升,失业率持续回落,这个单位竞投勉强比今年好一点,出乎不少人意料.这个档位价格起落的因素,经济和消费前景只是其中之一,今年商户取态比去年保守,不排除因为过去的岁晚天寒湿雨赶客,导致以51万元“天价”投得这档位的商户蚀本.
相比之下,昨日的湿货档位竞投反应,较为接近目前的消费气氛.180个摊档,整体表现不会如个别“明星级摊档”急升暴跌.虽然整体竞投气氛不若去年热烈,实际成交的价钱合共则比去年增加了接近13%,而且去年有12个摊档无人承接,今年只有1个,反映整体估计生意仍会稳步向上.
本港零售市道近月增长放缓,主要是内地来港旅客减少高档消费.维园摊档主要面对本地消费者,市况较反映市民消费.来港旅客纵使比以前旺丁,旺财能力却比以前弱,会否导致零售业不扩充甚或裁减人手,推高失业率影响市民消费意欲,是需要及早正视的隐忧.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。