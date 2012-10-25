〔港报社评〕热钱流入火上加油,楼市泡沫危如累卵--明报10月25日

热钱流入香港,势将进一步推高楼价.当局声称掌握热钱流向,加上迄今数量有限,并未采取应对措施,不过,热钱对于资产价格、特别是楼市泡沫势必火上加油,所以,市场风险极大,置业者或投资者要谨慎行事,因为热钱流入也必会流出,盲目跟风容易中招.

今次热钱流入包括香港在内的新兴市场,有几个因素,首先是美国推出QE3,联储局主席伯南克声言今次印银纸买债,会买到美国失业率回升为止;其次是欧债危机喘定,欧美投资者风险胃纳增加,资金再次投入新兴市场;另外是中国经济呈现见底迹象,将重拾升轨,于是资金再度东来.今次热钱流入,其间风险,有两个情况值得注意,即是香港现实情和美国大选的因素.

现在香港楼价处于历史最高位,上周反映楼价的中原城市领先指数再创新高;香港楼市特大泡沫,是过去4年美国、欧洲持续量化宽松和中国豪掷4万亿元救经济的结果,现在,楼价与经济整体基调背驰,脱离了一般市民可以负担的能力.此际热钱来港,银行资金成本下降,按揭息率有下调压力,近期汇丰、恒生及中银3 家银行对住宅估价持续进取,银行承做按揭态度也进取,以低息抢按揭生意,吸引炒家和用家入市,楼市泡沫吹得更大,危如累卵,一旦爆破“将死得人多”.

至于美国大选结果,有可能扭转美国的货币政策.若奥巴马连任,继续量化宽松,应该没有问题,但是共和党候选人罗姆尼表示过他当选后会实行强美元政策,并一再批评伯南克的货币政策,伯南克的任期到2014年届满,罗姆尼表示会换人,所以,若罗姆尼当选,美国的货币政策极可能大变.

美国总统选举下月6 日投票,距今不到两星期,政府就热钱流入采取应对措施的同时,应该做专案研究,评估罗姆尼当选对香港可能带来的影响.若息口逆转,扭转美国超低息环境,对全球而言将会是另一个局面,届时香港要有预案即时应对.(A04)