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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 09:36 BJT

〔香港股市〕恒指开高,涨势有望延续至第10个交易日

路透香港10月25日电---香港股市周四开高,有望录得连续第10个交易日上涨,受中国海洋石油有限公司(0883.HK)第三季度业绩提振.

恒生指数.HSI开高0.1%,报21,792.7点.恒生国企指数.HSCE则开低0.1%.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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