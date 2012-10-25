〔港报社评〕港股与外围大背反,提防基金反手做空--文汇报10月25日

涌港热钱给前三季度处于沉寂状态的港股带来了新气象,港股已连涨9天,昨日恒指收报21,763点,再创今年新高.欧美股市近日表现疲弱,唯有港股一枝独秀,主因是美欧股市经前一轮急升而回吐,资金藉机流到港股“炒落后”.再加上中国经济有望见底回升,欧美资金借道香港布局新一轮投资,涌港资金将续推高港股.港股表现与外围股市一般呈现同步,此轮港股与外围大背反,存在许多经济和政治的因素,只要其中一个因素出现变化,港股与外围大背反的特殊情况会马上改变.

美国企业财报疲软,加上市场对欧债危机重燃的忧虑,欧美股市近日大幅下挫.新一轮QE一起发威,驱动大量欧美资金卷土重来,重新部署亚洲市场的投资.其中港股市盈率虽由8月约9倍,连升7周后升至约11.5倍,但仍属偏低水平,反观道指已升至贴近其历史高位,德国股市今年来也累升22%,自然有资金藉QE3效应,由欧美股市换马至港股追落后.

在全球流动性再趋泛滥的大背景下,随着中国经济回暖,人民币升值预期增强的情况下,香港和中国都开始面临新一轮的资本流入.由于憧憬中国经济于第四季触底回升,欧美资金又以部署投资中国为主,香港背靠中国,又有众多与中国经济相关的投资产品,且资金可自由进出,因此成为欧美资金的首选.此次涌港资金似乎主要是冲着中资股而来,9月份以来,港股市场的H股整体已反弹近15%,银行H股的累计涨幅超过20%.港交所的股权变动披露平台上,近期不断曝出外资大行大举增持中资股的消息.

但值得注意的是,尽管近期外资在港增持中资股的案例大增,但很大一部分机构在买入中资股的同时,也做了空单对冲.目前无论是指数还是个股均积累了很大的获利盘,港股不仅能做多赚钱,也能做空赚钱,因此小投资者需提防基金反手做空而招致损失.(A05)