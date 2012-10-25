〔港报财经评论〕热钱如猛兽--信报10月25日

热钱如猛兽 /习广思

风水轮流转,美股高位震荡,但恒指九连升.周二晚,欧美股市因企业盈利失望而急挫,再有西班牙债息回升,金价下试1,700美元水平,看似山雨欲来之势,但港股抗跌能力强横,可见热钱的威力不容忽视,但为什么这轮风水会出现转变?财经新闻网站的标题,反映眼下的金融世界:1.美国业绩重燃经济恐惧.2.中国最新PMI反映复苏讯号.3.瑞银投行部门准备大幅裁员.简单的三则新闻,前两者反映海外资金沽美股追落后买中资的理由,就是要炒复苏.第三则再提醒各位,眼前的股市派对是假象,金融世界去杠杆从未有休止.

恒指开市跟随美股回吐136点,由中移动(0941.HK)及地产股领军,很快收复失地,看好的投资者先屠21,700点的熊证,午后再攻新地(0016.HK)、长实(0001.HK),高位见21,802点,再屠21,800点的熊证,收报21,763点,上升66点.大市成交额686亿港元,沽空比率8.9%,包括盈富基金(2800.HK)在内51只股票见一年新高.恒指突破2月高位21,760点后,现时已见全年高位,能否再进一步屠熊至22,000点?要看热钱流向,金管局副总裁余伟文隐晦地告诉大家,“市场对港纸需求会持续”.欧债危机、QE3与香港人生活有多大关系,实在难说,但当新盘买家化身满口金融术语地分析QE3,可想而知,贝南奇长达四年的QE杰作,即使真正效用有限,但人的心理及预期已被严重扭曲,被逼走向疯狂.然而,现今香港政府火头处处,财爷与社会的脱节,以至金管局之被动,投资者只能为其财富作出自保.某程度上,资金涌入楼市,也是市民对香港政府政策的不信任的表现.股市看似乱炒一通,事实却不然.像所有抽象画,看似是杂乱无章,事实却不然.季度业绩依然是一个重要影响因素,今日开始几日内,内银季绩高峰,昨日内银受压不无道理,大家都等业绩后为投资分辨好坏.

水泥及机械设备股大幅回吐,皆因海螺(0914.HK)将公布业绩.华能(0902.HK)季绩优于预期,带动电力股上升.其次,炒资产折让的”砖头股”依然有价,留意长实、新地及嘉华(0173.HK)的14天RSI均有中轴见支持后急速抽升.上述两者反映,资金在指数股中追逐,皆因海外资金要提高港股配置比重的话,将继续追蓝筹股,基金能做的是,跟随羊群,再厌弃内银也得有货.(B03)

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美汇闷局能否打破? /苏子

由于等待联邦储备局的议息结果,故投资者入市态度十分审慎,各主要货币仍在近期的主要波动范围内争持.投资者大多预期是次联储局议息结果不会对市场带来太大的冲击,至于事实是否如此,今早亚洲市美汇指数所处的水平将告诉大家答案.如今早美汇指数已见明显突破50天SMA,已迫近甚至升破200天SMA的80.65阻力,那意味着是次议息结果已对美元带来十分正面的影响,稍后美汇指数可望更上层楼,正式结束近个多月来的上落市闷局.反之,若今早美汇指数仍未能顺利升破50天SMA阻力,反而更见回落至79.60的即市支持位以下波动,相信美元将继续保持上落市格局,而且稍后美元在正式结束此闷局后,最终向下作出重大突破的可能性亦将明显增加.

换言之,若大家今早看见美汇指数已回落至79.60水平以下波动,已可以采取趁低买入非美元货币的策略了.留意昨天美元仍能保持良好的上升势头,欧罗兑美元更因此跌破了20天SMA重要支持,并且一度低见1.2918水平,但英镑兑美元却不跌反升,并且已升回1.60心理关口以上,反映100周SMA已对英镑兑美元构成明显的支持作用,故汇价有望在美元再次转弱时继续造好,并上试1.6140/1.6170区域.

欧罗兑美元若能在昨晚美国收市时回升近1.30心理关口、并在日线图呈现近似锤头的利好形态,相信稍后有力再度挑战上周所造的1.3139高位,估计届时顺利破关而上的可能性甚高.澳元兑美元已自亚洲市1.0253低位回升至1.0330水平.如昨晚美国收市时澳元兑美元仍能保持此升幅,则日线图便会呈现大阳烛及双日转向利好形态,有利今天进一步上升.(B11)