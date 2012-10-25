〔港报财经评论〕资金市炒作,看紧两指标--经济日报10月25日

资金市炒作,看紧两指标 /林瑞芬

美股上周五及周二均现急挫,港股表现则坚挺,大市成交额686亿港元.恒指昨升0.3%至21,763收市,最高见过21,802.只是国指有所回1%至10,638,美中不足.再有经济数据印证中国经济暂时见底,10月份汇丰中国制造业采购经理人预览指数较前月上升.说回近日金管局频干预港汇,差不多成了各大财金版的头条,小投资者都知有资金流入利好港股.但作为小投资者也当要知究竟资金是否现在才流入,同大家看看港汇今年走势图,答案肯定不是,港汇升势始在5月尾,初期为醒目资金为主,开始憧憬QE3,之后再经欧央行出手,推OMT,以及美国联储局落实QE3再流入一些.到最近月相信是因为中国经济更为确认见底而吸引资金流入,加上美国大选愈趋逼近,及美国进入10月基金结算应有部分已套利,班资流海外继续钱搵钱,两大因素加剧资金流入,香港易入易出必然受惠以致港汇明显触及7.75,希望小投资者也不要现时才恍然大悟.

由此看港股发展状况,之前市场人士由不信,到半信半疑,到现在信了升市,资金流就是这样的稳合发展.论港股及港汇的配合,其实升市火车6月约18,000已开始,只是作为小投资者永远不容易知究竟资金几时停流入,又流走,到甚么阶段,资金又遇转折点加剧变化.虽是如是,小投资者未必一无所知,建议大家现在炒股留意港汇外,亦要留意VIX指数,以2011年中而回,VIX当其时突破降轨确认升势显示大户已买定保险预备扩大波幅,现况降轨在20阻力.依2008年至2009年而论,按港汇2008年9月始升到年尾暂停后,2009年3月再现升势示资金流入,港汇强势整整8个月,引爆恒指升近10,000点.今轮QE3的引力未必有那么深,资金逐步流入暂有近5个月.上月以来与大家捕捉升浪,由恒指9月初假跌破制造陷阱已猜可试回21,700-21,800,如续顺应资金走,守21,000反覆冲高,未来两关目标再推分别约是22,500及24,000.

无疑资金市令港股升势加深,微观内房股,三、四线的五矿建设(0230.HK)及深圳控股(0604.HK)昨起浪急升逾8%.航天控股(0031.HK)、长城科技0074.HK、彩虹电子(0438.HK)升6%-8%不等.蓝筹上周就舞到只中信泰富(0267.HK)及中移动(0941.HK)等蓝灯笼,国企股昨更厉害,应万圣节,群魔乱舞,一众营运效率低的东北电气(0042.HK)、成都普天电缆(1202.HK)、渖阳公用(0747.HK)及昆明机床(0300.HK)都冲出来,大涨11%-44%不等,近年亏损严重的高阳科技(0818.HK)亦上榜20大升幅榜,升21%,这投资者大概也深深感到当前的资金市状况,股场中人一于用手多于用脑,但求快手博大雾炒番转执多少.垃圾都当宝时反映大市炒味浓烈,但就不能单依此作已见顶之论,见的也可能是短期的顶,总不可能日日升市.(012)

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煤价难大升,华能可看好 /余少文

国企指数四连升后断缆,但踏入10月已升逾800点,稍作整固后可继续上冲.而国企开始披露第三季业绩,华能国际(0902.HK)第三季盈利见三年最多的19.9亿元人民币,只要煤价继续平稳,增长可到明年.A股昨日先升后回,累及国企指数午后显着回落,全日跌104点或1%,收10,638点,成交额约142亿港元,仍有近60%主板H股逆市上升,尤其三、四线股份表现最好,东北电气(0042.HK)、成都普天电缆(1202.HK)、晨鸣纸业(1812.HK)、昆明机床(0300.HK)、渖阳公用(0747.HK)等升幅由11%-44%不等.至于红筹指数跌不足1点,收4190点,如非中国移动(0941.HK)、华晨中国(1114.HK)、华润电力(0836.HK)等放量逆市上升,指数跌幅会更大.

其实,指数昨日虽跌,电力股表现却不俗,火电股更全线走高,华能见一年高位,相信是其第三季盈利虽少于市场预期,但仍赚19.9亿元人民币,是过去三年来最高盈利的季度,令股民憧憬电力股第三季业绩所推动.然而,华能第三季盈利大升,是市场所预期,因为去年第三、四季业绩是2009年以来最差的季度,分别赚2.3亿和蚀1.4亿元人民币.虽然华能没有发出盈喜,但首三季盈利赚41.9亿元人民币,同比增长约两倍,公司解释是去年底电价调整的翘尾影响,以及市场煤价下降.不过,华能第三季盈利少于市场预期的23.8亿元人民币,相信是季内收入下跌8%至329亿元人民币,少于预期的361亿元人民币所致.惟幸好毛利率回升,海通证券报告指华能第三季综合毛利率升至19%,较去年同期升11.1%,也较第三季多出4.2%,否则盈利升幅可能再收窄.

虽然中国内地电力市场进入淡季,9月用电量降至4,051亿千瓦时,是5月以来最低,即使是同期发电量也只有3,907亿千瓦时,是四个月最低发电量,根据过去数据显示,发电量和用电量要到12月才回升.但只要煤价能保持低位运行,可令华能保持燃料成本平稳,即使电煤需求环比上升,但电煤库存仍处于高位,应可限制电煤价格上升空间.再加上水电踏入乾旱季节,相信可以令华能第四季发电量小幅上升,盈利也可保持增长.彭博预测华能今年盈利可达60亿元人民币,每股盈利约0.42元人民币.由于未见到煤价可以大升,一直憧憬中国内地经济可以在第四季复苏,明年经济状况继续好转下,可以提升社会用电量,故华能明年盈利应可维持增长势头,彭博亦料华能明年每股盈利可升至0.53元人民币.若然华能未来一年的季度盈利可以回到2006年第三季至2007年第四季的12亿至20亿元人民币水平,股价有机会再冲击2007年阻力位10港元水平.(010)