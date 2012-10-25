〔香港个股〕合和公路基建超额完成人民币配股,早盘下跌惟高于配售价

* 合和基建按每股3.22元人民币配售1.2亿股股份

* 早盘收跌逾2%,仍高于配售价

* 容许港元与人民币股份之间转换,增加股份流通性

路透香港10月25日电---合和公路基建(0737.HK)超额完成香港首宗人民币配股交易后,周四复牌早盘股价下跌约2.5%,惟仍高于配售价.

合和基建周三晚的公告称,按每股3.22元人民币,配售1.2亿股股份,筹资3.86亿元;配售价较停牌前周一收收盘价4.29港元(约3.46人民币)折让约6.9%.

该股今早一度跌3.7%,低探4.19港元.早市收跌2.56%,报4.18港元;大市恒生指数.HSI跌0.02%.

配售价为区间的中端,但配售股数远多于原先预期.根据路透此前获得的销售文件显示,合和基建按每股拟按每股3.15-3.29元人民币,配售至多9,000万股股份.[ID:nST0568071]

分析师称,是次配售有助公司降低负债水平,以及为其国内公路项目筹措资金.

合和基建是香港首家"双币双股"的公司,其人民币计价股份(80737.HK)以人民币定价、买卖及交收,并于联交所主板以一个独立的买卖柜台交易.预计于10月29日挂牌上市.

合和基建称,"鉴于市场对股份及人民币投资产品的强烈兴趣,董事会相信,配售乃本公司在崭新的人民币交易柜台以人民币集资的良机."

新机制容许港元和人民币股份之间的转换,以增加股份流通性.而合和基建为其持有港元股份的股东提供免费转换期,于10月26日至11月23日期间免费将港元股份转换为人民币股份.

合和基建为合和实业(0054.HK)旗下中国国内公路项目的分支,配售完成后,合和实业的持股比例将由70.87%降至68.11%.是次配售的人民币股份约占其扩大后股本3.89%.(完)

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