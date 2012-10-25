〔香港个股〕合和公路基建超额完成人民币配股,早盘下跌惟高于配售价

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 合和基建按每股3.22元人民币配售1.2亿股股份
* 早盘收跌逾2%,仍高于配售价
* 容许港元与人民币股份之间转换,增加股份流通性
路透香港10月25日电---合和公路基建(0737.HK)超额完成香港首宗人民币配股交易后,周四复牌早盘股价下跌约2.5%,惟仍高于配售价.
合和基建周三晚的公告称,按每股3.22元人民币,配售1.2亿股股份,筹资3.86亿元;配售价较停牌前周一收收盘价4.29港元(约3.46人民币)折让约6.9%.
该股今早一度跌3.7%,低探4.19港元.早市收跌2.56%,报4.18港元;大市恒生指数.HSI跌0.02%.
配售价为区间的中端,但配售股数远多于原先预期.根据路透此前获得的销售文件显示,合和基建按每股拟按每股3.15-3.29元人民币,配售至多9,000万股股份.[ID:nST0568071]
分析师称,是次配售有助公司降低负债水平,以及为其国内公路项目筹措资金.
合和基建是香港首家"双币双股"的公司,其人民币计价股份(80737.HK)以人民币定价、买卖及交收,并于联交所主板以一个独立的买卖柜台交易.预计于10月29日挂牌上市.
合和基建称,"鉴于市场对股份及人民币投资产品的强烈兴趣,董事会相信,配售乃本公司在崭新的人民币交易柜台以人民币集资的良机."
新机制容许港元和人民币股份之间的转换,以增加股份流通性.而合和基建为其持有港元股份的股东提供免费转换期,于10月26日至11月23日期间免费将港元股份转换为人民币股份.
合和基建为合和实业(0054.HK)旗下中国国内公路项目的分支,配售完成后,合和实业的持股比例将由70.87%降至68.11%.是次配售的人民币股份约占其扩大后股本3.89%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。