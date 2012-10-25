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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 16:22 BJT

〔香港股市〕恒指收高0.2%实现10连阳,但升势出现疲态迹象

路透香港10月25日电---香港股市周四实现连续第10日升高,将恒指推向今年高位的升势显示出疲态迹象,投资者对表现突出个股进行获利了结.

恒生指数.HSI收高0.2%,报21,810.2点,为去年8月4日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE则收低0.2%至10,616.4.

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