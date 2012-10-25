《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月26日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7496港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高26.34点或0.2%,报13,103.68点,市况仍然平淡无奇,因忧虑企业支出疲弱,使投资人持谨慎态度. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 209.230 1.43 78104 16.214 -0.28 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.470 0.79 30020 3.556 -0.13 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.910 -1.15 132590 86.656 -0.17 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.380 0.54 75944 22.928 -0.31 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 137.990 0.59 60805 10.694 0.32 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 105.790 0.64 20574 8.198 0.35 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.610 1.54 358017 76.892 0.38 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.320 0.67 25579 4.675 0.31 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.820 -2.72 596061 13.035 -5.27 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.180 0.06 37415 12.539 0.31 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.450 1.85 47741 6.093 -0.92 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.020 0.13 8467 3.723 -1.51 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.820 3.01 7910 1.381 -50.50 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.000 -1.48 30224 0.310 -1.59 (完) --整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。