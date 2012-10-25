《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月26日

路透香港10月26日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7496港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高26.34点或0.2%,报13,103.68点,市况仍然平淡无奇,因忧虑企业支出疲弱,使投资人持谨慎态度. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 209.230 1.43 78104 16.214 -0.28 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 11.470 0.79 30020 3.556 -0.13 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 55.910 -1.15 132590 86.656 -0.17 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 44.380 0.54 75944 22.928 -0.31 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 137.990 0.59 60805 10.694 0.32 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 105.790 0.64 20574 8.198 0.35 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.610 1.54 358017 76.892 0.38 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 60.320 0.67 25579 4.675 0.31 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.820 -2.72 596061 13.035 -5.27 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 16.180 0.06 37415 12.539 0.31 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.450 1.85 47741 6.093 -0.92 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.020 0.13 8467 3.723 -1.51 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.820 3.01 7910 1.381 -50.50 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.000 -1.48 30224 0.310 -1.59 (完) --整理 李珊珊