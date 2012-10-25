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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 07:58 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月26日

路透香港10月26日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7496港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高26.34点或0.2%,报13,103.68点,市况仍然平淡无奇,因忧虑企业支出疲弱,使投资人持谨慎态度. 
 
公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  209.230    1.43      78104            16.214      -0.28
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.470    0.79      30020             3.556      -0.13
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.910   -1.15     132590            86.656      -0.17
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.380    0.54      75944            22.928      -0.31
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  137.990    0.59      60805            10.694       0.32
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  105.790    0.64      20574             8.198       0.35
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.610    1.54     358017            76.892       0.38
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.320    0.67      25579             4.675       0.31
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.820   -2.72     596061            13.035      -5.27
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.180    0.06      37415            12.539       0.31
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.450    1.85      47741             6.093      -0.92
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.020    0.13       8467             3.723      -1.51
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.820    3.01       7910             1.381     -50.50
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.000   -1.48      30224             0.310      -1.59  (完)

  --整理 李珊珊

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