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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 08:18 BJT

《香港报摘》--经济日报10月26日

* 要闻版头条:

--资金恋栈股市,由细价股重投大价股,带领港股昨日由跌转升.在热钱增多的环境下,恒生指数.HSI今日随时挑战近13年来,首次的11连升纪录.

* 其他:

--正当六大营运商加快在澳门路(乙+水)赶建新娱乐场,新濠博亚6883.HK昨宣布,进军菲律宾马尼拉建赌场,开业前总投资额达6亿美元(约46.8亿港元),将以现金及3.5亿美元贷款支付.

--资金持续涌港,刺激香港股市上升,惟未刺激本港的招聘意慾,雇主明年加薪幅度仍势保守.香港人才管理协会及浸会大学调查发现,明年加薪幅度介乎4.1至4.5%,其中金融行业更步入冬季,投行员工面临冻薪.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

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