《香港报摘》--经济日报10月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--资金恋栈股市,由细价股重投大价股,带领港股昨日由跌转升.在热钱增多的环境下,恒生指数.HSI今日随时挑战近13年来,首次的11连升纪录.
* 其他:
--正当六大营运商加快在澳门路(乙+水)赶建新娱乐场,新濠博亚6883.HK昨宣布,进军菲律宾马尼拉建赌场,开业前总投资额达6亿美元(约46.8亿港元),将以现金及3.5亿美元贷款支付.
--资金持续涌港,刺激香港股市上升,惟未刺激本港的招聘意慾,雇主明年加薪幅度仍势保守.香港人才管理协会及浸会大学调查发现,明年加薪幅度介乎4.1至4.5%,其中金融行业更步入冬季,投行员工面临冻薪.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。