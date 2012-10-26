《香港报摘》--信报10月26日

* 要闻版头条:

--港股10连升,创七年以来最长升市,但多个近日累积升幅较大的板块,开始出现获利回吐,昨天有近800只股份报跌,上升的股份只有427支.

* 其他:

--太古(0019.HK)旗下港机工程(0044.HK)发出盈警,预期因人手不足导致下半年和明年的纯利受到不利影响,明年纯利影响尤其重大.

--虽然智能手机及平板电脑全球产量创新高,不过半导体行业仍在低谷徘徊.ASM太平洋(0522.HK)公布第三季业绩,收入比上季增加,惟毛利率仅仅略高于30%.

--以往不少新股在临近首次公开发行(IPO)之前,会发行换股债以低价引入投资者,有"明益"个别人士之嫌,对上市时认购的其他股东不公.港交所发指引提醒准IPO新股集资,必须在提交上市申请表格前最少28天或挂牌前最少180天前完成,以确保股份发售对所有投资者公平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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