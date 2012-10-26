《香港报摘》--信报10月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--港股10连升,创七年以来最长升市,但多个近日累积升幅较大的板块,开始出现获利回吐,昨天有近800只股份报跌,上升的股份只有427支.
* 其他:
--太古(0019.HK)旗下港机工程(0044.HK)发出盈警,预期因人手不足导致下半年和明年的纯利受到不利影响,明年纯利影响尤其重大.
--虽然智能手机及平板电脑全球产量创新高,不过半导体行业仍在低谷徘徊.ASM太平洋(0522.HK)公布第三季业绩,收入比上季增加,惟毛利率仅仅略高于30%.
--以往不少新股在临近首次公开发行(IPO)之前,会发行换股债以低价引入投资者,有"明益"个别人士之嫌,对上市时认购的其他股东不公.港交所发指引提醒准IPO新股集资,必须在提交上市申请表格前最少28天或挂牌前最少180天前完成,以确保股份发售对所有投资者公平.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。