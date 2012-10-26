《香港报摘》--其他报纸重要消息10月26日

* 明报:

--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)公布,首三季利润大升五成,第三季更较去年增近一倍.管理层称受到政策支持及生产规模效应显现,第四季销售前景乐观.

--合和公路(0737.HK)日前宣布配售人民币新股,将于下周一在香港交易所(0388.HK)挂牌.合和公路董事总经理胡文新表示,正研究派发人民币股息,股东日后将有权选择以人民币或港元收息.

* 星岛日报:

--重庆钢铁(1053.HK)(601005.SS)将以总代价约169.73亿元人民币,向母公司重庆钢铁集团收购长寿新区相关资产,并透过定向增发、现金及承接债务等方式支付.

--综合业界意见,香港明年私楼动工量将再飙升,加上港铁(0066.HK)及市建局推出多个项目,2013年住宅动工量将破25,000伙水平.

* 苹果日报:

--联想(0992.HK)香港、台湾及韩国区域总经理李世杰表示,未来会加大海外投资,期望其他分部逐步取得盈利.他又指,目前与香港网络营运商洽谈拓展智能手机市场,料明年初可进入香港.

* 东方日报:

--恒生银行(0011.HK)持有的香港仔金香大厦三个地舖及1楼全层,现招标出售.市场估值约1.5亿港元至1.6亿港元,为该行过去四个月内,至少第三度放售旗下物业,涉资额共超过9亿港元.

--中国国航(0753.HK)(601111.SS)遭独立股评人David Webb质疑近日配股行动欠缺透明度.他亦担心国泰航空(0293.HK)需要动用更多资金以维持其于国航持股不被摊薄.

* 文汇报:

--瑞安房地产(0272.HK)公布,本月首15日录得之销售额为9.64亿元人民币.截至今年9月底止,销售额达32亿元人民币,当中23.96亿元人民币为合约销售,涉总销售楼面面积为12.95万平方米.

--标准人寿投资环球策略主管美乐观(Andrew Milligan)指,美国推出第三轮量化宽松措施(QE3)令热钱流入香港,加上持续至2015年的低息环境,将令香港的楼市继续高涨.他认为,香港政府将会透过增加交易税及增加其他措施去压抑升势,又指升势不遏可能会引发泡沫.

* 大公报:

--香港中华厂商会会长施荣怀表示,相信明年欧美经济将逐渐改善,而中国政府换届后,经济亦会好转,故估计明年港商经营环境将较今年为佳.

--地产界估计,今年第三季一手楼宇落成量约2,300伙,首三季累积落成量仅约4,600伙,占政府全年预测数字不足40%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽

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