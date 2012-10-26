《香港报摘》--其他报纸重要消息10月26日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--长城汽车(2333.HK)(601633.SS)公布,首三季利润大升五成,第三季更较去年增近一倍.管理层称受到政策支持及生产规模效应显现,第四季销售前景乐观.
--合和公路(0737.HK)日前宣布配售人民币新股,将于下周一在香港交易所(0388.HK)挂牌.合和公路董事总经理胡文新表示,正研究派发人民币股息,股东日后将有权选择以人民币或港元收息.
* 星岛日报:
--重庆钢铁(1053.HK)(601005.SS)将以总代价约169.73亿元人民币,向母公司重庆钢铁集团收购长寿新区相关资产,并透过定向增发、现金及承接债务等方式支付.
--综合业界意见,香港明年私楼动工量将再飙升,加上港铁(0066.HK)及市建局推出多个项目,2013年住宅动工量将破25,000伙水平.
* 苹果日报:
--联想(0992.HK)香港、台湾及韩国区域总经理李世杰表示,未来会加大海外投资,期望其他分部逐步取得盈利.他又指,目前与香港网络营运商洽谈拓展智能手机市场,料明年初可进入香港.
* 东方日报:
--恒生银行(0011.HK)持有的香港仔金香大厦三个地舖及1楼全层,现招标出售.市场估值约1.5亿港元至1.6亿港元,为该行过去四个月内,至少第三度放售旗下物业,涉资额共超过9亿港元.
--中国国航(0753.HK)(601111.SS)遭独立股评人David Webb质疑近日配股行动欠缺透明度.他亦担心国泰航空(0293.HK)需要动用更多资金以维持其于国航持股不被摊薄.
* 文汇报:
--瑞安房地产(0272.HK)公布,本月首15日录得之销售额为9.64亿元人民币.截至今年9月底止,销售额达32亿元人民币,当中23.96亿元人民币为合约销售,涉总销售楼面面积为12.95万平方米.
--标准人寿投资环球策略主管美乐观(Andrew Milligan)指,美国推出第三轮量化宽松措施(QE3)令热钱流入香港,加上持续至2015年的低息环境,将令香港的楼市继续高涨.他认为,香港政府将会透过增加交易税及增加其他措施去压抑升势,又指升势不遏可能会引发泡沫.
* 大公报:
--香港中华厂商会会长施荣怀表示,相信明年欧美经济将逐渐改善,而中国政府换届后,经济亦会好转,故估计明年港商经营环境将较今年为佳.
--地产界估计,今年第三季一手楼宇落成量约2,300伙,首三季累积落成量仅约4,600伙,占政府全年预测数字不足40%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。