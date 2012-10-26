〔港报社评〕美倘堕财政悬崖,储局难回天--经济日报10月26日

美国联储局议息结果一如预期没有惊喜,市场料储局在上月推第三轮量宽后,至少到美国总统大选后才会再加招.惟美国国会若就削赤谈判破局,明年势将坠落财政悬崖再陷衰退,就算储局再出手亦恐难济事.

若美国国会在今年底前,仍未能就明年美国政府削赤达共识,政府将按机制自动大幅加税、大减开支,坠落财政悬崖.美国国会预算委员会测算,此涉及至少6,000亿美元,相当于美国全年生产总值约4%.以明年美国经济增长预测仅约0.2%计算,一旦坠落财政悬崖,美国将无可避免陷衰退.

到底美国会否坠落财政悬崖,端视民主、共和两党的谈判.惟两党主张南辕北辙,共和党力主节流,将削赤重点放在减省开支上,同时避免加税,甚至设法减税;民主党则力主开源,认为应加税,尤其向富人多征税,再透过维持政府开支撑经济.故可预期,两党分歧恐难短时间内拉近,要赶在年底前达成全盘削赤方案机会不高.惟任何政客均不想背上将美国推向衰退深渊的罪名,故更可能出现的结果是再施拖字诀,国会同意将财政悬崖延后一年半载,换取更多时间谈判.

谈判翻盘收场的机会虽低,但政治无绝对,两党玩过火的风险不能完全排除,若果真如此,美国政府将被迫大幅加税、大削开支,美国将难逃经济衰退的劫数,此冲击并非储局再加码印钞可抵销,届时各国亦恐难独善其身,全球经济势受拖累.因此,储局会否在大选后再推新招固应关注,但更值得留意的是两党削赤谈判进程,会否将党争凌驾经济与国民利益,令全球遭池鱼之殃.(A10)