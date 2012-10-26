〔港报社评〕升势未完有势趁势量力而为--信报10月26日

香港大市连升10日,恒指收报21,810点,全日最高见21,839,是今年2月以来的最高位.事实上,自9月初起,大市已连升8个星期. 究其原因,当然是全球主要经济国家如欧美和日本再度扩大量化宽松措施的结果.尽管美国经济复苏似有若无、欧债危机似解未解,而中国经济似见底实未知,但因为资金源源不绝流入香港,港元兑美元升至强方保证区7.75,形势有利炒作,于是所有持份者如基金、证券商、投资者和各大小炒家遂急不及待,有势不如乘势,不得不趁机炒作一番,以赚取不容易赚得的利润.

今次升市也是货币的现象,但情况却与以往不尽相同.一来流入股市的资金相对规模有限,虽然连升10日,但全日最高成交金额亦至今不超过700亿港元,说明资金流入不一定为了炒股,冲击联系汇率制度博港元脱升值更有以致之,至于楼价现已完全脱离实际经济基础因素,醒目资金决不会贸然火中取栗.二来尽管人民币近期回复强势,开始有资金重新流入中国,但十八大前政局未定,中央不会有明确刺激经济政策和放宽银根措施,中国流入香港的资金肯定不若从前,炒劲自然今不如昔.

今次升浪应该未完,但升至哪一水平才见顶,却不能以传统的技术分析和所谓价值投资的基础分析估量,更不要相信有任何人可以作出正确无误的判断.原因很简单,大家都是摸着石头过河,见步行步,连美、欧、中、日以至全球经济专家都无人有妙药良方解决资本主义有史以来的最大危机.必须注意的是,单从炒卖的角度出发,历史经验告诉我们,目下的股市本质上是不折不扣的传火棒游戏,没有人知道何时叫停.总之,成交量愈大,危险性愈高,投资者必须自量有没有足够的实力和胆识,否则只宜隔岸观火,而落场者就要步步为营. (A02)