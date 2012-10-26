〔港报社评〕港独帽子不能乱扣断症错误遗害极大--明报10月26日

近期,曾经参与香港回归工作的原港澳办主任鲁平和副主任陈佐洱,分别谈到香港有人鼓吹香港独立.近年,香港的拒共甚至反共气氛,确实较为热炽,部分人一些言词或有出格之处,不过,熟悉香港多元社会特质的人,对此都会不以为意,况且,若对具体问题具体分析,他们的表述以至言行,仅反映中国与香港融合的阵痛,或争取贯彻落实”基本法”规定的高度自治,但不等同与港独挂钩.

回归头几年,港人普遍肯定和认同中央政府,更重要是中央政府放手让香港高度自治,绝不干预香港内部事务.但是最近几年,立法会和区议会选举,以至为特区政府在立法会箍票等,处处都有中联办的影子.香港与中国融合有状况、港人对中联办不满,这是客观事实,港人采取行动扞卫权益,也是事实,但是,若把个别事件、事态都上纲上线,归结到对中央发动攻击,是港独在蔓延,肯定大错特错.

若误判港独成势,中央政府定透过中联办更多干预香港,将会激起更多港人起而反抗,这种发展,完全偏离了当年处理香港回归的特殊方针政策.中央若盘算以高压手段处理香港事务,只会治丝益棼,局面愈绞愈死,对香港和国家没有任何好处.

香港得以顺利回归,有一点很重要,就是当年中央政府基本上把全体港人都视为同胞、朋友,就算对政见不同者,也只视为内部矛盾;但是近年极左思维在主导处理香港事务,将不同意见视为敌我矛盾,而且不断制造敌人,就算是朋友,也经常把他们推向对立面,香港局面搞到如斯状态,是极左思维所害. (A04)