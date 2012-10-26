〔港报社评〕避免中学减班成政治炸弹--星岛日报10月26日

中一适龄学生减少,政府吸取当年大力缩班杀校激起民怨的教训,计画由下学年起降低开班线,缓和杀校冲击;教育界则担心此会导致中游学校缩班裁员,全港中学校长罕有地一起提出调低每班人数的反建议,当局需要小心处理,做好沟通.

当年出生率下降导致小一适龄学童人数大减,加上政府财政紧绌,曾导致历来最大规模的小学杀校潮,不少老师因此失去饭碗,惹来教育界怨气冲天.当局现在采取的对策,与当年不同,就是尽量减少杀校.教育界同样有此希望,分歧在于达成这一目标的途径.

教育界希望政府利用学生人数减少的机会,推行小班教学.政府则对小班教学有保留,原因之一涉及成本效益.如果每班人数少了,教师数目不变,每名学生的平均单位成本就会增加.此外,政府是以学生单位成本来按名额向自资学校提供资助,开支同样增加.另一原因是顾及家长方面的反弹,如果连普受欢迎的中学也缩减收生人数的话,会减少家长送子女进入心仪学校的机会.

教育界则指小班教学可以提升教育质素,加强师生互动,让学生得到较好的照顾.至于降低开班线,虽然或可保住最弱势的学校,但学生人数减少,可能导致位处中游的学校收生人数减少,从而需要缩班裁员.

政府与教育界有尽量不杀校的共同目标,只是途径有异,应有互相妥协的空间.当局在推行政策的过程中,宜兼顾教育界的忧虑和家长的诉求,避免对立.经过国民教育科一役的折腾,政府、学校和家长都不希望再产生另一场大风波.(A06)