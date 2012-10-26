〔港报社评〕中止待续无必要,长津拨款不应拖--文汇报10月26日

政务司司长林郑月娥昨日宣布,当局已去信立法会财委会主席,提出在下周二或之前,再安排另一个特别财务委员会,就长者生活津贴的拨款申请进行表决,以便议员先听取所有出席听证会的团体意见后,再进行投票.部分议员提出中止待续议案将拨款表决继续拖延,并没有必要.长者生活津贴计划在社会上已讨论了一段时间,得到多数市民支持.拨款一直拖延,40万名贫困长者将惨成政治角力下的牺牲者.

应该看到,当局延后表决不代表拨款可以无了期的推迟下去.主流民意以及多个社福团体都认同计划有利于扶助贫困长者.社会对于计划已经有成熟的讨论及共识,如果中止待续议案通过,当局需要再度排期到财委会审批,费时失事之余,也令到拨款出现更多不明朗因素,甚至不排除有议员藉着中止待续议案将拨款无限期拖延下去,令40万名日夜盼望津贴的贫困长者大失所望.因此,立法会应争取及早表决拨款,不要以各种不同的理由拖延下去,将长者推向政治漩涡之中.

在昨日福利事务委员会上,多个团体都将长者生活津贴与全民退休保障以及其他长远扶贫措施混为一谈,认为当局应同时提出长远的扶贫措施.不过,长者生活津贴的目的是支援贫困长者,社会不应要求一项政策就可以全盘解决香港的贫穷问题.立法会议员没有必要将两者綑绑起来,而应该让40万贫困长者先行受惠,再与当局一道研究推出长远的扶贫措施,这不单不会影响扶贫力度,而且有利行政立法的合作.议员理应顾全大局,以市民利益为重.(A04)