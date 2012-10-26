〔港报财经评论〕经济盼复苏,海螺可好转--经济日报10月26日

经济盼复苏,海螺可好转 /余少文

中资股陆续披露第三季业绩,安徽海螺(0914.HK)因产品价格下挫,盈利差于预期,惟相信中国内地经济复苏,以及基建投资上升,水泥行业踏入旺季,海螺第四季业绩可以改善,明年更能扭转盈利倒退走势.恒生指数连升十日,是六年来最长升市.可惜国企指数两连跌,昨日跌22点或0.2%,收10,616点,成交额153亿港元,只有四分一主板H股逆市上升,但轮到内银股支撑大市.至于红筹指数升10点或0.3%,收4,201点,成交额54亿港元,但不足半数成分股录得升幅,似乎国指和红指仍要继续整固,消化过去两个月升幅,才能以新升浪迎接”十八大”.

大市偏软,除了要消化早前升幅外,观望重磅股业绩也是原因之一,但见中国银行(3988.HK)第三季盈利348亿元人民币,好过市场预期,不排除股民憧憬其他内银股业绩而追捧内银股.只是亦有中资股业绩差于预期,如虽没有发盈警但首三季盈利跌57%至39亿元人民币的海螺,其第三季盈利只有10.2亿元人民币,同比更跌67%,远低于市场预期的15.6亿元人民币.虽然海螺第三季销量增加31%至5,200万吨,首三季销量升20%至1.33亿吨,但第三季收入下跌8%至117亿元人民币,中金报告指是因为第三季产品平均价格同比跌29%至每吨225元人民币,环比亦跌8.5%,事缘7-8月华东和华南地区水泥价格大幅下跌所致.报告亦指出,海螺第三季水泥吨毛利51元人民币,是近五年最差的季度毛利,而水泥吨净利只有20元人民币同样是近五年最差的季度之一,令其第三季盈利成为过去九个季度最差的季度.

海螺业绩差当然是受到中国内地经济下滑导致需求下跌所拖累,一直憧憬中国内地经济在第二、三季间见底,第四季复苏,尽管经济可能第三季见底,第四季是复苏还是横行,有待观望.但只要中国内地经济结束放缓,对于水泥股而言是好消息,尤其中国内地证券商报告指出,中国内地踏入水泥旺季,中国内地9月水泥价格回升.应该留意到中国内地媒体不时报道各省市加快推动基建投资,如铁路、公路、市政等,只要房地产投资在第四季也企稳,水泥需求加大回升力度下,再配合中国内地券商所指华东和华南地区水泥库存较低,以及明年春节时间较迟,有助行业今次旺季延续至明年1月.虽然海螺今年盈利会大幅倒退,彭博料其每股盈利会由去年的2.19元人民币大幅降至1.22元人民币,但预期海螺业绩第四季可望环比回升,下半年业绩完成筑底后,明年应该可以好景,因为看好中国内地明年经济复苏,基建项目开始展开,海螺有能力恢复增长.(010)