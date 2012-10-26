〔港报财经评论〕人仔急崛起港纸陷两难--信报10月26日

人仔急崛起港纸陷两难 /习广思

西班牙经济继续沉沦,银行坏账高达1,170亿美元,但无论是银行或国债的风险,早已在市场预期之内.即使近日希腊似危机再起,希债息有上升迹象,但留意对冲基金持续抢买希债,意味着债市一直在押注欧洲救市.事实上,欧美股市高位震荡,但港股却出现顽强抗跌力,恒指连升十日,累升890点,眼镜碎跌满一地,但热钱来袭,谁又能估顶?恒指见全年新高后,昨日高位争持,最高曾见21,839点,及后一度下跌,尾市再由汇控(0005.HK)带动,收报21,810点,上升46点.大市成交额612亿港元,沽空比率8.9%.然而,恒指完全不反映大市,汇控接力支撑大局,但香港地产、内银等重磅股回吐压力轻微,资金续捧蓝筹股.相反,大市有近787只股票下跌,残股反弹终见一次压力不细的回吐.

落后残股连日反弹,昨日午市前全面急跌,铁江(1029.HK)跌9.6%,匹克(1968.HK)跌7.3%,熔盛(1101.HK)跌5.9%,龙工(3339.HK)跌5.4%.以这轮炒复苏的领先军队如安踏(2020.HK)而言,其股价早前升穿250天线后,走势已见回软,五日跌幅是11%.却其实,股票有升有跌,昨日这一跌不失为好事,部分中小型股回落才有机会再吸纳,亦见到部分这类基金爱股,早市急跌后午后跌幅大为收窄,京信通信(2342.HK)是其中例子.恒指十连升,人民币汇价再创高位,人仔再出现升值预期,再吸引资金涌港.热钱有分长短.对许多外资来说,货币升值是直接影响基金配置的一个因素,属于长钱,情况像债市买家会考虑汇率升值一样.但对许多投机者来说,货币短期升值包括众多不同因素,但它反映流动方向,顺流顺势一齐找食是最容易方法,属于短钱.

眼下所谓热钱扑港,所为的并不是日渐边缘化的港元,资金全为人仔而来.债市可见,点心债完全不是”点心”,是稳阵的收息投资.股市突然杀出合和公路(0737.HK)双币双股,充满着政治任务.事实上,这次资金涌港,金管局入市干预,与2009年热钱涌港最大分别的,不在于资金规模大小,而是当年与今日,焦点已不再一样.无疑以香港AAA评级,以及较稳定的经济基础,与南韩、新加坡等亚洲国家一样,轻易成为QE3热钱目的地.然而,这一次热钱涌港,在大中华地区及中国内地却引起一定回响.(B02)

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镑汇强势可保持 /苏子

踏入本周后,美元兑日圆终于出现良好的上升势头,目前汇价已经突破了200天SMA的79.45关键阻力及80心理关口,并正准备挑战今年6月25日所造的80.62高位阻力.如美元兑日圆能在今天或下周初成功突破此阻力收市,预料大方向将朝着今年3月15日所造的84.17高位迈进.由于美元兑日圆周线MACD指标的快线已升回慢线以上,配合周线CCI指标自前天起已向上升破正100阻力,故相信是次美元兑日圆所出现的良好升势,不会如此快便逆转,目前投资者采取趁低买入美元兑日圆的策略胜算十分高.短线而言,投资者可用20天SMA作为美元兑日圆的好淡判别位,只要没有跌破收市,倾向相信市将有甚高机会创出今年新高.

昨天英镑汇价表现十分强劲,兑美元及兑欧罗分别升至一周新高.镑汇走强的原因,则与昨天英国公布的第三季GDP增长1%,远较市场预期的增长0.6%为佳有关.由于镑汇目前的技术走势未有见顶回落迹象,故相信稍后两个交易天的上升势头仍可保持,预料英镑兑美元可望突破20天保历加通道顶部阻力及本月5日的1.6217高位阻力,并再度挑战1.630/1.631阻力区.前晚欧罗兑美元未见承接上周四开始转弱的技术走势显着跌破20天SMA支持收市,反而在日线图上呈现利好后市的锤头形态.

昨天欧洲入市后,欧罗兑美元在20天SMA支持附近已见有不俗的承接力,更见企稳在1.30心理关口以上波动.如昨晚欧罗兑美元未见再次转弱,并进一步升至10天SMA阻力以上收市,预料今天可继续造好.稍后一旦欧罗兑美元再次升至上周的1.3139高位,估计届时顺利破关而上的可能性极高.(B10)