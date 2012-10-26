《香港重要政经日程》--10月26日-11月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
10月26日(周五)
--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)于南京举行临时股东大会.
--09:30 金隅股份(2009.HK)于北京举行临时股东大会.
*--11:00 利信达(0738.HK)中期业绩记者会.
*--16:30 TCL多媒体070.HK第三季业绩记者会.
*--17:45 TCL通讯2618.HK第三季业绩记者会.
*-- 中国人寿(2628.HK)公布第三季业绩.
*-- 亚洲水泥(中国)(0743.HK)公布第三季业绩.
-- 中国农行(1288.HK)公布第三季业绩.
-- 中国太保(2601.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油化工(0386.HK)公布第三季业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布第三季业绩.
-- 中国南方航空(1055.HK)公布第三季业绩.
-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息==========================
10月27日(周六)
--10:00 潍柴动力(2338.HK)于山东潍坊举行临时股东大会.
*10月28日(周日)
-- 中国建行(0939.HK)公布第三季业绩.
10月29日(周一)
--09:30 中国农业银行(1288.HK)北京举行临时股东大会.
--10:00 中信证券(1288.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 中国中治(1618.HK)于北京举行临时股东大会.
--10:00 阳光房地产基金(0435.HK)基金单位持有人周年大会.
-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布第三季业绩.
-- 中信银行(0998.HK)公布第三季业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布第三季业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布第三季业绩.
-- 中国电信(0728.HK)公布第三季业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布第三季业绩.
-- 第一拖拉机股份(0038.HK)公布第三季业绩.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布第三季业绩.
-- 海通证券(6837.HK)公布第三季业绩.
-- 海龙科信(0921.HK)公布第三季业绩.
-- 江西铜业(0358.HK)公布第三季业绩.
-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布第三季业绩.
-- 新华保险(1336.HK)公布第三季业绩.
-- 晨鸣纸业(1812.HK)公布第三季业绩.
-- 上海医药(2607.HK)公布第三季业绩.
-- 深圳高速公路股份(0548.HK)公布第三季业绩.
-- 上海石油化工股份(0338.HK)公布第三季业绩.
10月30日(周二)
--09:00 四川成渝高速公路(0107.HK)于四川举行临时股东大会.
--10:00 中国远洋(1919.HK)于北京举行股东特别大会.
--10:30 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行临时股东大会.
--11:00 星晨集团(0542.HK)股东特别大会.
-- 复星医药H股(2196.HK)首日挂牌交易.
-- 中国国航(0753.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铝业(2600.HK)公布第三季业绩.
-- 交通银行(3328.HK)公布第三季业绩.
-- 北京京客隆(0814.HK)公布第三季业绩.
-- 中国交通建设(1800.HK)公布第三季业绩.
-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季业绩.
-- 中国东方航空股份(0670.HK)公布第三季业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布第三季业绩.
-- 中国铁建(1186.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季业绩.
-- 中海发展股份(1138.HK)公布第三季业绩.
-- 中信证券(6030.HK)公布第三季业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布第三季业绩.
-- I.T Ltd (0999.HK)公布中期业绩.
-- 工商银行(1398.HK)公布第三季业绩.
-- 中国中治(1618.HK)公布第三季业绩.
-- 中国石油股份(0857.HK)公布第三季业绩.
-- 中国平安(2318.HK)公布第三季业绩.
-- 青岛啤酒股份(0168.HK)公布第三季业绩.
10月31日(周三)
-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市(原订10月24日).
-- 金管局公布9月货币计数.
-- 金管局公布9月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布9月财政报告.
-- 福记食品服务(1175.HK)年报报告.
-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.
-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩.
--09:30 信和置业(0083.HK)股东周年大会.
--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.
--15:00 友佳国际(2398.HK)股东特别大会.
*11月1日(周四)
-- 香港行政长官梁振英将赴立法会进行询答.
-- 依利安达(1151.HK)公布第三季业绩.
--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)洛阳举行临时股东大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
--11:00 新海能源(0342.HK)股东特别大会.
--13:30 标准普尔(S&P)记者会,就中国主权评级说明.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。