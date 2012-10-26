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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 09:56 BJT

《香港重要政经日程》--10月26日-11月1日

=====================今日香港主要政经消息==========================

10月26日(周五)

--09:00 江苏宁沪高速公路(0177.HK)于南京举行临时股东大会.

--09:30 金隅股份(2009.HK)于北京举行临时股东大会.

*--11:00 利信达(0738.HK)中期业绩记者会.

*--16:30 TCL多媒体070.HK第三季业绩记者会.

*--17:45 TCL通讯2618.HK第三季业绩记者会.

*-- 中国人寿(2628.HK)公布第三季业绩.

*-- 亚洲水泥(中国)(0743.HK)公布第三季业绩.

-- 中国农行(1288.HK)公布第三季业绩.

-- 中国太保(2601.HK)公布第三季业绩.

-- 中国石油化工(0386.HK)公布第三季业绩.

-- 中国神华(1088.HK)公布第三季业绩.

-- 中国南方航空(1055.HK)公布第三季业绩.

-- 重庆农村商业银行(3618.HK)公布第三季业绩.

=====================近日香港主要政经消息==========================

10月27日(周六)

--10:00 潍柴动力(2338.HK)于山东潍坊举行临时股东大会.

*10月28日(周日)

-- 中国建行(0939.HK)公布第三季业绩.

10月29日(周一)

--09:30 中国农业银行(1288.HK)北京举行临时股东大会.

--10:00 中信证券(1288.HK)于北京举行临时股东大会.

--10:00 中国中治(1618.HK)于北京举行临时股东大会.

--10:00 阳光房地产基金(0435.HK)基金单位持有人周年大会.

-- 比亚迪(1211.HK)公布第三季业绩.

-- 中国动物保健品(0940.HK)公布第三季业绩.

-- 中信银行(0998.HK)公布第三季业绩.

-- 招商银行(3968.HK)公布第三季业绩.

-- 中材股份(1893.HK)公布第三季业绩.

-- 中国电信(0728.HK)公布第三季业绩.

-- 东江环保(0895.HK)公布第三季业绩.

-- 第一拖拉机股份(0038.HK)公布第三季业绩.

-- 广州药业股份(0874.HK)公布第三季业绩.

-- 海通证券(6837.HK)公布第三季业绩.

-- 海龙科信(0921.HK)公布第三季业绩.

-- 江西铜业(0358.HK)公布第三季业绩.

-- 洛阳玻璃(1108.HK)公布第三季业绩.

-- 新华保险(1336.HK)公布第三季业绩.

-- 晨鸣纸业(1812.HK)公布第三季业绩.

-- 上海医药(2607.HK)公布第三季业绩.

-- 深圳高速公路股份(0548.HK)公布第三季业绩.

-- 上海石油化工股份(0338.HK)公布第三季业绩.

10月30日(周二)

--09:00 四川成渝高速公路(0107.HK)于四川举行临时股东大会.

--10:00 中国远洋(1919.HK)于北京举行股东特别大会.

--10:30 京能清洁能源(0579.HK)于北京举行临时股东大会.

--11:00 星晨集团(0542.HK)股东特别大会.

-- 复星医药H股(2196.HK)首日挂牌交易.

-- 中国国航(0753.HK)公布第三季业绩.

-- 中国铝业(2600.HK)公布第三季业绩.

-- 交通银行(3328.HK)公布第三季业绩.

-- 北京京客隆(0814.HK)公布第三季业绩.

-- 中国交通建设(1800.HK)公布第三季业绩.

-- 中国远洋(1919.HK)公布第三季业绩.

-- 中国东方航空股份(0670.HK)公布第三季业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布第三季业绩.

-- 中国铁建(1186.HK)公布第三季业绩.

-- 中国中铁(0390.HK)公布第三季业绩.

-- 中海发展股份(1138.HK)公布第三季业绩.

-- 中信证券(6030.HK)公布第三季业绩.

-- 广汽集团(2238.HK)公布第三季业绩.

-- I.T Ltd (0999.HK)公布中期业绩.

-- 工商银行(1398.HK)公布第三季业绩.

-- 中国中治(1618.HK)公布第三季业绩.

-- 中国石油股份(0857.HK)公布第三季业绩.

-- 中国平安(2318.HK)公布第三季业绩.

-- 青岛啤酒股份(0168.HK)公布第三季业绩.

10月31日(周三)

-- 天马娱乐(8039.HK)首日上市(原订10月24日).

-- 金管局公布9月货币计数.

-- 金管局公布9月外汇基金总资产.

-- 香港政府公布9月财政报告.

-- 福记食品服务(1175.HK)年报报告.

-- 佐丹奴国际(0709.HK)公布第三季业绩.

-- 国药控股(1099.HK)公布第三季业绩.

--09:30 信和置业(0083.HK)股东周年大会.

--11:30 中国公共采购(1094.HK)股东特别大会.

--15:00 友佳国际(2398.HK)股东特别大会.

*11月1日(周四)

-- 香港行政长官梁振英将赴立法会进行询答.

-- 依利安达(1151.HK)公布第三季业绩.

--09:00 洛阳玻璃股份(1108.HK)洛阳举行临时股东大会.

--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.

--11:00 新海能源(0342.HK)股东特别大会.

--13:30 标准普尔(S&P)记者会,就中国主权评级说明.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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