〔香港热股〕中海油服盘中一度涨逾6%,受三季度业绩提振

路透香港10月26日电---中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)H股周五盘中一度涨逾6%,受三季度业绩提振.

该股一度触及14.64港元的两周高位.香港时间13:25,该股涨5.8%,报14.6港元;大市恒生指数.HSI则跌0.99%.

中海油服此前公布,按中国会计准则,第三季度净利按年升9.9%至14.3亿元人民币;首三季净利则升13.5%至38.3亿元.

投行法国巴黎的报告称,三季度净利优于该行预期,主要受惠于较低的实际税率.该行将中海油服全年盈利预测调升5.4%至47亿元,目标价亦由14港元升至15.5港元.

另一家投行高盛相信,中海油服全年盈利增幅可达12%,因新增资产贡献、其主要客户中海油(0883.HK)提升资本开支以及全球钻井行业复苏.不过该行同时相信较高的利息支出和外包费用可能对四季度获利带来负面影响.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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