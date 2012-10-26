《离岸人民币综述》流动性吃紧助涨CNH,美元远汇升水扩大提供套利诱因

中港个股：卡塔尔投资局上周五减持农行H股，涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行 H股，涉资近1.26亿港元。
* 流动性吃紧,助涨CNH升势
* 美元/人民币远汇升水创新高
* 建议NDF及DF价差交易,锁定汇差
* 离岸市场呼吁规范更明确
记者 李珊珊
路透香港10月26日电---在市场重燃中国热下,在岸及离岸人民币汇价屡创新高.交易员及策略分析师指出,中国基本面可望触底带动这波升势,而流动性紧张拉动的掉期交易,更助涨人民币升势.
交易员指出,距离年终时间愈近,离岸人民币银根愈发吃紧,不少银行在货币市场已采单边挂价.人民币资金成本走高,也令掉期交易(SWAP)更加活络,交易员在现汇市场卖出美元/人民币,远汇市场买进,赚取利差.并进一步推动离岸人民币现汇价格持续走高,同时令美元远期外汇升水持续扩大.
"现在资金很紧张,跨过年的钱基本上是借不到的,"一名中资行交易员说,"现汇价格一直上去,就是远汇交易拉动的."
因筹资成本居高不下,离岸市场美元可交收远期升水自8月初以来大幅上涨,一年期升水CNH1Y=本周五达到约1,550点,略低于上日触及的1,690点.
远期外汇(DF)升水持续创新高,与不可交收远期外汇(NDF)的套利空间也更加吸引人.交易员及策略分析师建议作空美元/人民币远汇,买进NDF,以锁定汇差,以六个月至一年的长天期为佳.
目前一年期美元兑人民币NDFCNY1YNDFOR=报约6.3410,同天期远汇CNH1YOR=报6.3900.以100万美元为例,在远汇市场卖出美元/人民币,在NDF市场买进,可锁定约490点的汇价.不过,前提是能有效率地寻找交易对手(counterparty).
德意志银行在报告中指出,在中国政府对于人民币近期强势的态度不明之际,建议就长天期NDF及远汇曲线进行价差操作.然而,一旦离岸人民币流动性获得纾解,或人民币升值气氛转向,将导致价差收窄.
在岸人民币兑美元CNY=CFXS周五连续第二天触及当天波幅上限6.2380元,但目前还没有看到央行干预的迹象.盘间11:00前后曾有几笔交易成交在6.2480元附近,较波幅上限回落逾100个点,其后迅速复升至上限位置.数名交易员称这可能是报价出错,没有央行干预的可能,并未对市场产生影响,之后可能会撤销交易或通过反向操作做回来.[ID:nSB2069477]
欲浏览CNH远汇及NDF价差图,请点:link.reuters.com/xer53t
**离岸市场期待更明确规范**
背靠中国的有利因素,令香港离岸市场在众多离岸人民币中心独占鳌头.尽管香港资本市场以开放、自由流通闻名,但对于"时间就是金钱"的交易员来说,他们希望离岸人民币市场的法规能够更一致,更透明化.
有投行人士抱怨,交易法规在监管单位以通知多次说明后,部份显得不一致.以至于银行必须再花时间与监管单位沟通.在一场财资公会举行的会议中,多位投行人士呼吁监管单位重新厘清管理规范.
三菱东京银行东亚金融部主管陈仲华在该场合指出,伦敦的美元市场成功的最主要原因,就是因为法规较为松绑.而日圆在全球准备货币地位下滑的原因,就是日本市场对外不够开放.
"未来香港最大的竞争对手,将是伦敦,因为他们的规定没有这么多."他说.
根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)报告,至9月全球人民币结算较前一月减少7.4%.香港仍是最大的离岸人民币中心,处理80%的人民币结算;其次是伦敦的4.0%,以及新加坡的3.9%;即将发展离岸人民币中心的台湾,至9月结算占比为0.51%.
对于点心债发行方而言,在香港筹资后,资金汇回时审批的过程有着高度的不确定性,影响了发行意愿.有银行指出,如果企业所处的省份,对于贸易业务不熟悉,往往要花更多的时间在文件往来及说明上.
"如果是在深圳或是广东这种外贸为主的省份,审批的过程会比较快.一些内地省份或是官员本身不太熟这个业务,往往要花很多时间作说明."一在香港的银行人士说.
无论是境外或境内企业在香港发行点心债后汇回资金,依照用途需要不同的单位如商务部或外汇管理局等审批,并还有配额的限制.点心债发行后资金迟迟无法获准汇回的例子时有多见,等待期间长达数个月,甚至一年.
以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:
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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
1. 汇丰 34,667.6 109
2. 渣打 16,083.6 58
3. 法巴 11,373.1 39
4. 中国银行 9,860.6 13
5. 巴克莱资本 6,811.7 15
**本周市场动态**
--在人民币升值预期下,香港首宗"双币双股"机制下的人民币配股交易--合和公路基建(0737.HK),筹资最终高至2.8亿元;市场人士指出,最近人民币走势强劲,加上香港资金池逐渐扩大,相信未来将有更多公司寻求发行人民币股份筹资.[ID:nST0568071]
--汤森路透旗下IFR报导,新加坡地产基金管理公司ARA Asset Management(ARAM.SI)宣布,将撤销旗下Dynasty REIT的上市发行.该次发行原本有机会成为新加坡的首支人民币计价股票发行交易.[ID:nSB2066539]
--中国证券报报导,深圳前海有望在年底前推出人民币双向贷款方案,这将为境外人民币回流境内增添新的渠道.[ID:nSB2062133]
--台湾金管会称,将开放人民币债券挂牌,而台湾企业在香港发行的点心债及未来在国际金融业务分行(OBU)发行的人民币债,将来都能回台湾挂牌交易.[ID:nST0568433]
--最新路透调查显示,人民币和韩元多仓接近八个月高位,市场愈发看多亚洲货币.[ID:nL3E8LO2MY](完)
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--审校 张喜良
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* 提存期底短率持稳低档 * 交投以调积数为主 * 关注明日一年存单标售 * 短票及RP利率持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北3月2日 - 台湾银行间短率周四持稳低档。资金调度人员称，明日为本提存期 底最后交易日，且资金需求疲弱，今日交投偏淡以调整积数为主；月初资金充沛下令短率续 躺在低位，后续关注明日一年期定存单标售。 他们表示，今早央行引导银行间隔夜拆款利率开在0.169%，为去年7月以来央行引导隔 拆开盘利率的新低，但对市场影响有限，拆款利率仍多维持上日低档区间，未进一步走低。 〞美国又要升息了，市场的钱却是很热络。〞一位大型银行交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明 美联储“很快将适宜”升息。 另位大型银行交易员称，尽管央行周三存单发行余额增加千亿台币，造成当日整体银行 超额准备转为负270亿台币，但今日央行存单到期金额高达9,795.3亿台币，料将垫高银行间 资
路透北京3月2日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，2月债券托管量小幅增加 539亿元人民币，期末余额为43.84万亿元。基金类机构取代上月的保险机构，成为当月净增 持债券的主力，不过全国性银行由上月的大举增持转为减持；境外机构则连续第二个月减持 中国国债。 从按投资者分类的托管量来看，基金类机构当月增持金额达到354亿元，上月曾净减持5 90亿元，终结两年来连增势头。保险机构2月继续净增持，但规模从1月的732亿元大幅萎缩 至31亿元。 此外，城商行当月增持规模亦较大，为288亿元，较上月的262亿元增量小幅增加。全国 性银行当月则净减持债券75亿元，上月为净增持515亿元。 截至2月末，境外机构持有国债余额为4,180亿元，环比下降38亿元，为连续第二个月下 降。当月境外机构持有债券的托管规模减少35亿元，亦为连续第二个月减少。 按债券类别统计来看，政策性金融债2月末托管量大幅增加1,119亿元，记账式国债则减 少297亿元，商业银行债券、企业债和中期票据等信用债品种托管量均为减少。 以下为2