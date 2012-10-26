《离岸人民币综述》流动性吃紧助涨CNH,美元远汇升水扩大提供套利诱因

* 流动性吃紧,助涨CNH升势

* 美元/人民币远汇升水创新高

* 建议NDF及DF价差交易,锁定汇差

* 离岸市场呼吁规范更明确

记者 李珊珊

路透香港10月26日电---在市场重燃中国热下,在岸及离岸人民币汇价屡创新高.交易员及策略分析师指出,中国基本面可望触底带动这波升势,而流动性紧张拉动的掉期交易,更助涨人民币升势.

交易员指出,距离年终时间愈近,离岸人民币银根愈发吃紧,不少银行在货币市场已采单边挂价.人民币资金成本走高,也令掉期交易(SWAP)更加活络,交易员在现汇市场卖出美元/人民币,远汇市场买进,赚取利差.并进一步推动离岸人民币现汇价格持续走高,同时令美元远期外汇升水持续扩大.

"现在资金很紧张,跨过年的钱基本上是借不到的,"一名中资行交易员说,"现汇价格一直上去,就是远汇交易拉动的."

因筹资成本居高不下,离岸市场美元可交收远期升水自8月初以来大幅上涨,一年期升水CNH1Y=本周五达到约1,550点,略低于上日触及的1,690点.

远期外汇(DF)升水持续创新高,与不可交收远期外汇(NDF)的套利空间也更加吸引人.交易员及策略分析师建议作空美元/人民币远汇,买进NDF,以锁定汇差,以六个月至一年的长天期为佳.

目前一年期美元兑人民币NDFCNY1YNDFOR=报约6.3410,同天期远汇CNH1YOR=报6.3900.以100万美元为例,在远汇市场卖出美元/人民币,在NDF市场买进,可锁定约490点的汇价.不过,前提是能有效率地寻找交易对手(counterparty).

德意志银行在报告中指出,在中国政府对于人民币近期强势的态度不明之际,建议就长天期NDF及远汇曲线进行价差操作.然而,一旦离岸人民币流动性获得纾解,或人民币升值气氛转向,将导致价差收窄.

在岸人民币兑美元CNY=CFXS周五连续第二天触及当天波幅上限6.2380元,但目前还没有看到央行干预的迹象.盘间11:00前后曾有几笔交易成交在6.2480元附近,较波幅上限回落逾100个点,其后迅速复升至上限位置.数名交易员称这可能是报价出错,没有央行干预的可能,并未对市场产生影响,之后可能会撤销交易或通过反向操作做回来.[ID:nSB2069477]

欲浏览CNH远汇及NDF价差图,请点:link.reuters.com/xer53t

**离岸市场期待更明确规范**

背靠中国的有利因素,令香港离岸市场在众多离岸人民币中心独占鳌头.尽管香港资本市场以开放、自由流通闻名,但对于"时间就是金钱"的交易员来说,他们希望离岸人民币市场的法规能够更一致,更透明化.

有投行人士抱怨,交易法规在监管单位以通知多次说明后,部份显得不一致.以至于银行必须再花时间与监管单位沟通.在一场财资公会举行的会议中,多位投行人士呼吁监管单位重新厘清管理规范.

三菱东京银行东亚金融部主管陈仲华在该场合指出,伦敦的美元市场成功的最主要原因,就是因为法规较为松绑.而日圆在全球准备货币地位下滑的原因,就是日本市场对外不够开放.

"未来香港最大的竞争对手,将是伦敦,因为他们的规定没有这么多."他说.

根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)报告,至9月全球人民币结算较前一月减少7.4%.香港仍是最大的离岸人民币中心,处理80%的人民币结算;其次是伦敦的4.0%,以及新加坡的3.9%;即将发展离岸人民币中心的台湾,至9月结算占比为0.51%.

对于点心债发行方而言,在香港筹资后,资金汇回时审批的过程有着高度的不确定性,影响了发行意愿.有银行指出,如果企业所处的省份,对于贸易业务不熟悉,往往要花更多的时间在文件往来及说明上.

"如果是在深圳或是广东这种外贸为主的省份,审批的过程会比较快.一些内地省份或是官员本身不太熟这个业务,往往要花很多时间作说明."一在香港的银行人士说.

无论是境外或境内企业在香港发行点心债后汇回资金,依照用途需要不同的单位如商务部或外汇管理局等审批,并还有配额的限制.点心债发行后资金迟迟无法获准汇回的例子时有多见,等待期间长达数个月,甚至一年.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

-----------------------------------------------------

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 34,667.6 109

2. 渣打 16,083.6 58

3. 法巴 11,373.1 39

4. 中国银行 9,860.6 13

5. 巴克莱资本 6,811.7 15

**本周市场动态**

--在人民币升值预期下,香港首宗"双币双股"机制下的人民币配股交易--合和公路基建(0737.HK),筹资最终高至2.8亿元;市场人士指出,最近人民币走势强劲,加上香港资金池逐渐扩大,相信未来将有更多公司寻求发行人民币股份筹资.[ID:nST0568071]

--汤森路透旗下IFR报导,新加坡地产基金管理公司ARA Asset Management(ARAM.SI)宣布,将撤销旗下Dynasty REIT的上市发行.该次发行原本有机会成为新加坡的首支人民币计价股票发行交易.[ID:nSB2066539]

--中国证券报报导,深圳前海有望在年底前推出人民币双向贷款方案,这将为境外人民币回流境内增添新的渠道.[ID:nSB2062133]

--台湾金管会称,将开放人民币债券挂牌,而台湾企业在香港发行的点心债及未来在国际金融业务分行(OBU)发行的人民币债,将来都能回台湾挂牌交易.[ID:nST0568433]

--最新路透调查显示,人民币和韩元多仓接近八个月高位,市场愈发看多亚洲货币.[ID:nL3E8LO2MY](完)

欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击[CNYO/CN]