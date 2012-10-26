版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 26日 星期五 16:16 BJT

〔香港股市〕恒指收跌1.2%,终止此前10日连升走势

路透香港10月26日电---香港股市周五终止此前10日连升走势,受累中国联通(0762.HK)暴跌7.6%,此前该公司公布的第三季获利不及预期.

恒生指数.HSI收低1.2%,但本周收平于21,545.6点.恒生国企指数.HSCE收低1.6%,周跌幅为2.2%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐