〔香港数据〕10月PMI回升至50.5,私营企业职位六个月来首次回升--汇丰

路透香港11月5日电---以下为汇丰香港10月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月

50.5 49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0

* 10月PMI回升至50.5,重回代表持平的50以上,反映私营企业经营环境改善,但幅度轻微.

* 私营企业新订单连续第二个月减少,部份反映来自中国的新订单录得自2009年3月以来的最大收缩.但在本地需求支持下,整体影响轻微.

* 月内产出增加,扭转上一个月下滑的情况,主要因新产品的推出带动;月内积压未完成工作量则与9月份大致相若.

* 10月私营企业的雇员人数温和回升,结束此前连续五个月职位减少的情况.

* 私营企业月内的整体投入成本继续上涨,采购价格和工资俱升,但增速略为缓和.企业通过增加价格将上升的成本转嫁予客户.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"尽管内地需求疲弱,但香港一反区内的趋势于第四季初恢复增长.随着企业推出新产品以及本地需求良好令就业情况于10月份保持稳定,这从企业继续招聘人手和工资连续三年增长可见一斑,有助香港经济于第四季继续反弹."(完)

浏览香港经济其他新闻,请点选[MCE-HK-CMN]