〔香港房地产〕政府尊重自由市场决心不变,楼市措施防泡沫风险--财政司长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月5日电---香港政府最近向购买住宅物业的境外人士开征买家印花税,有意见认为这或违背香港的自由市场原则.财政司司长曾俊华强调,特区政府尊重巿场运作的决心没有丝毫改变,现时的措施是为了防止市场失效对经济民生的影响.
曾俊华在其个人网志(here)撰文称,政府并不是不欢迎外地人在香港置业,更不是认为他们是现时楼市问题的罪魁祸首.只是在现时供应比较紧张的情况下,政府希望可以纾缓供求失衡的情况,也可以优先照顾本地居民的房屋需要.
他指出,现时住宅巿场的自我调节能力正在减弱,出现市场失效的先兆.由于楼价上升预期主导了巿场情况,即使楼巿发展与出现放缓迹象的经济基调背道而驰、与巿民承担能力脱节,楼价仍然向上,泡沫形成的风险大增.
政府上月26日公布新一轮的稳定楼市措施,包括上调额外印花税税阶,并将征税适用期由原来的两年延长至三年;同时,政府开征买家印花税,向非香港永久性居民及以公司名义买入住宅的人士,征收15%的划一税率.两项措施由10月27日起生效.
措施推出后,楼市成交急冻,但对楼价的影响尚待观察.上周五公布的最新二手住宅楼价指数--中原城市领先指数(CCL)再创新高;10月份累计升3.8%.[ID:nSH0119059]
曾俊华表示,对于有分析指"加强版"额外印花税会令二手供应进一步减少,因为延长了短线投资者须要持货的时间.但他则有不同看法,因额外印花税对短线投资者最重要的影响,是改变他们的入货意欲;短线投资者放弃入货,真正用家的选择便会增加.
另一方面,对于市场忧虑政府压抑住宅楼市导致资金转为炒卖写字楼、商舖、工厦,甚至停车位等.曾俊华表示,注意到这类物业的价格有不少升幅,但非住宅物业市场规模较住宅市场小,参与的主要是较资深的投资者,其升跌对经济金融系统性风险影响相对住宅市场的少,而对民生影响也较住宅市场间接.
"我们也会继续留意非住宅巿场的情况,如有需要我不排除会推出措施,防范资金泛滥造成非住宅楼宇市场的泡沫,危害香港整体社会经济稳定性."曾俊华说.
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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