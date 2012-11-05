《香港报摘》--经济日报11月5日

* 要闻版头条:

--一度受投资者摒弃的A股,随着十八大临近而再成市场焦点.知名基金经理陆东亦加入唱好A股行列,直言A股"真是见底",且有机会轻松反弹两成,十八大更可望成升市催化剂.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)今日公布第三季业绩,综合券商预测,实际基准税前利润平约为52亿美元,较次季增长约36.8%.分析员指出,若汇丰业绩符合、甚至超出预期,近日热钱持续涌港股,资金有可能在佳绩公布后大举扑入.

--综合市场消息,最少已有13家延后多时及争取审批的新股,赶乘年底前的上市尾班车,集资总额最多500亿港元,当中最受市场关注的是中国财险(2328.HK)母公司人保集团,拟先H后A筹约234亿港元,暂拟于下周四(15日)作上市前推介.

--内地实现今年保障房开工及建成目标几成定局,而较早进入该领域的中国建筑国际(3311.HK)相关业务亦日渐成熟,不仅各个项目陆续进入回款期,未来利润率亦有望逐渐提高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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