《香港报摘》--经济日报11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 要闻版头条:
--一度受投资者摒弃的A股,随着十八大临近而再成市场焦点.知名基金经理陆东亦加入唱好A股行列,直言A股"真是见底",且有机会轻松反弹两成,十八大更可望成升市催化剂.
* 其他:
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)今日公布第三季业绩,综合券商预测,实际基准税前利润平约为52亿美元,较次季增长约36.8%.分析员指出,若汇丰业绩符合、甚至超出预期,近日热钱持续涌港股,资金有可能在佳绩公布后大举扑入.
--综合市场消息,最少已有13家延后多时及争取审批的新股,赶乘年底前的上市尾班车,集资总额最多500亿港元,当中最受市场关注的是中国财险(2328.HK)母公司人保集团,拟先H后A筹约234亿港元,暂拟于下周四(15日)作上市前推介.
--内地实现今年保障房开工及建成目标几成定局,而较早进入该领域的中国建筑国际(3311.HK)相关业务亦日渐成熟,不仅各个项目陆续进入回款期,未来利润率亦有望逐渐提高.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。