《香港报摘》--信报11月5日

* 要闻版头条:

--资金涌入香港,热钱除了进入股市外,觊觎人民币资产升值的投机者,甚至不惜循非法途径运钱北上,在深圳口岸附近的部分奢侈品店兼营地下钱庄的业务.学者指出,目前流入内地的热钱与中国整体货币流通量相比小巫见大巫,惟近期内地不断有传媒渲染,大量热钱透过香港北上,显示中央仍忧虑内地金融安全受冲击.

* 其他:

--市场部分人士提倡为楼市引入资产增值税,但学者和立法会议员均认为,该税项的影响深远和广泛,不支持现阶段引入.

--光汇石油(0933.HK)昨晚发布盈警,指业务利润下降,第三季将录得重大亏损;另周五停牌的华艺矿业(0559.HK)宣布,以大折让发行价值2.6亿港元之股份收购一家酒业公司,进军五粮液市场.

--继甘泉航空后,再有廉价航空在香港成立.澳航(Qantas)(QAN.AX)旗下的廉航捷星航空(Jetstar)今年初联同中国东方航空(0670.HK)(600115.SS)合资成立的捷星香港,锐意成为第一家以香港为基地的廉航公司;捷星认为,公司在香港发展廉航有优势.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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