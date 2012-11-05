《香港报摘》--信报11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
* 要闻版头条:
--资金涌入香港,热钱除了进入股市外,觊觎人民币资产升值的投机者,甚至不惜循非法途径运钱北上,在深圳口岸附近的部分奢侈品店兼营地下钱庄的业务.学者指出,目前流入内地的热钱与中国整体货币流通量相比小巫见大巫,惟近期内地不断有传媒渲染,大量热钱透过香港北上,显示中央仍忧虑内地金融安全受冲击.
* 其他:
--市场部分人士提倡为楼市引入资产增值税,但学者和立法会议员均认为,该税项的影响深远和广泛,不支持现阶段引入.
--光汇石油(0933.HK)昨晚发布盈警,指业务利润下降,第三季将录得重大亏损;另周五停牌的华艺矿业(0559.HK)宣布,以大折让发行价值2.6亿港元之股份收购一家酒业公司,进军五粮液市场.
--继甘泉航空后,再有廉价航空在香港成立.澳航(Qantas)(QAN.AX)旗下的廉航捷星航空(Jetstar)今年初联同中国东方航空(0670.HK)(600115.SS)合资成立的捷星香港,锐意成为第一家以香港为基地的廉航公司;捷星认为,公司在香港发展廉航有优势.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。