〔香港个股〕保诚将收购Thanachart Bank旗下寿险业务,总代价3.68亿英镑

路透香港11月5日电---英资保险公司--英国保诚(2378.HK)(PRU.L)周一宣布,将透过其附属公司保诚泰国收购泰国第五大零售银行--Thanachart Bank Public Company Ltd旗下寿险业务,总代价为3.68亿英镑,预料交易将于明年第一季完成.

保诚的声明称,保诚泰国将收购Thanachart Life Assurance Company Ltd的全部股权,并将于收购完成时以现金支付3.58亿英镑,及在收购完成后12个月进一步支付1,000万英镑.

此外,保诚泰国与Thanachart Bank订立协议,建立为期15年的独家合作关系,共同于泰国发展银行保险业务.

Thanachart Life位居泰国寿险公司前10名之列,拥有约100万份有效保单.保诚表示,收购Thanachart Life将即时使保诚泰国的市场份额上升一倍.(完)

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