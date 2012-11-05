版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 08:28 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月5日

路透香港11月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元HKD=)

  美国股市周五收跌,道琼工业指数.DJI收跌139.46点,或1.05%,至13,093.16点;回吐稍早受强于预期的就业数据提振录得的涨幅.受飓风桑迪的袭击,股市在本周前两天休市.[ID:nSB2082851] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  208.370   -0.72      18409            16.148      -1.17
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.950   -1.71      38886             3.394      -1.89
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.150   -0.43     100380            87.031      -0.88
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.750    0.13      51523            23.637      -0.89
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  136.310   -0.12      29016            10.564      -0.90
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  108.320   -1.01      33371             8.395      -1.01
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   49.900   -0.89     297357            77.344      -0.78
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.260   -3.91      17042             4.438      -1.17
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.090   -2.48     269511            12.470       0.24
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.580    0.71      54834            12.074      -1.67
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   31.620   -0.97       6496             6.126      -0.71
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.950   -0.21      20167             3.712      -1.79
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.980    1.30       7349             1.393     -51.11
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.940   -3.48      44623             0.301      -4.54 (完)

  --整理 梁慧仪

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐