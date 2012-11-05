《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元HKD=) 美国股市周五收跌,道琼工业指数.DJI收跌139.46点,或1.05%,至13,093.16点;回吐稍早受强于预期的就业数据提振录得的涨幅.受飓风桑迪的袭击,股市在本周前两天休市.[ID:nSB2082851] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 208.370 -0.72 18409 16.148 -1.17 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.950 -1.71 38886 3.394 -1.89 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 56.150 -0.43 100380 87.031 -0.88 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.750 0.13 51523 23.637 -0.89 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 136.310 -0.12 29016 10.564 -0.90 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 108.320 -1.01 33371 8.395 -1.01 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 49.900 -0.89 297357 77.344 -0.78 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.260 -3.91 17042 4.438 -1.17 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.090 -2.48 269511 12.470 0.24 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.580 0.71 54834 12.074 -1.67 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 31.620 -0.97 6496 6.126 -0.71 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.950 -0.21 20167 3.712 -1.79 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.980 1.30 7349 1.393 -51.11 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.940 -3.48 44623 0.301 -4.54 (完) --整理 梁慧仪
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。