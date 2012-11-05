《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--11月5日

路透香港11月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7499港元HKD=) 美国股市周五收跌,道琼工业指数.DJI收跌139.46点,或1.05%,至13,093.16点;回吐稍早受强于预期的就业数据提振录得的涨幅.受飓风桑迪的袭击,股市在本周前两天休市.[ID:nSB2082851] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 208.370 -0.72 18409 16.148 -1.17 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.950 -1.71 38886 3.394 -1.89 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.150 -0.43 100380 87.031 -0.88 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.750 0.13 51523 23.637 -0.89 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 136.310 -0.12 29016 10.564 -0.90 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 108.320 -1.01 33371 8.395 -1.01 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 49.900 -0.89 297357 77.344 -0.78 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.260 -3.91 17042 4.438 -1.17 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.090 -2.48 269511 12.470 0.24 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.580 0.71 54834 12.074 -1.67 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 31.620 -0.97 6496 6.126 -0.71 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.950 -0.21 20167 3.712 -1.79 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.980 1.30 7349 1.393 -51.11 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.940 -3.48 44623 0.301 -4.54 (完) --整理 梁慧仪