版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 09:40 BJT

〔香港股市〕开盘小跌,仍接近2012年高位附近

路透香港11月5日电---香港股市周一开盘小幅走软;在美国大选和中国领导层换届之前,投资者暂停追高.此前一波涨势曾提振恒生指数创出15个月收盘高位.

恒生指数.HSI开盘下跌0.3%,上周五曾收在2011年8月2日以来的最高位.今年迄今为止,该指数已累计上涨近20%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐