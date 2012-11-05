〔香港股市〕开盘小跌,仍接近2012年高位附近

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透香港11月5日电---香港股市周一开盘小幅走软;在美国大选和中国领导层换届之前,投资者暂停追高.此前一波涨势曾提振恒生指数创出15个月收盘高位.
恒生指数.HSI开盘下跌0.3%,上周五曾收在2011年8月2日以来的最高位.今年迄今为止,该指数已累计上涨近20%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。