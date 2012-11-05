〔港报财经评论〕政治年高峰一周--信报11月5日

政治年高峰一周/ 习广思

中国内地媒体报道,热钱涌港的目的,是为了流入中国内地的高息产品,以及房地产市场.反映海外高息资产已被炒贵了,其次是热钱对中国内地政策风险减少戒心.然而,眼下全球热钱流窜,炒得快时散亦快,金价是又一例证.上周五,美国失业率回升,但非农业新增职位17.1万个,胜过预期,但数据未有利好美股,市况继续在高位震荡,金价急跌2.35%,至1675美元.有说是因为就业数据好转,减低放水期望,金价因此下跌.其实金价下跌不过是获利离场.升势由资金投机而起,下跌亦是资金作怪.眼下热钱涌港炒到何时,没有人知道,但投资者应有心理准备,音乐派对随时结束.恒指升至15个月新高后,会否出现调整?留意估顶淡友持续买入熊证,上周五收市后,熊证重货区出现在22,400至22,499点,短期调整后,好友会否借机屠熊至此水平?中资股季绩期差不多结束,今日轮到汇控(0005.HK),从美国多间大行的业绩来看,炒房应有贡献.然而,中资股季绩期反映许多中资企业已见谷底,未有获救亦要自救,航运股急弹,但行业整合却反映出现结构性的转变.

早在2012年初做投资展望时,几乎全世界都话今年是政治年,席卷全球的政治变局,上半年欧洲政局变天在法国掀起高潮,来到这个星期,中美政治换班成为政治年的高峰期.下月再有南韩大选,安哲秀及朴槿惠几乎代表了变革与旧路的两个选择.有趣的是政治从来都是难以作出准确估计,回顾年初各界的分析及预测,几乎变得莫衷一是.尽管奥巴马民意尚有领先优势,但未到最后一刻,能否连任已不能说得太定.就在大选前两个月,联储局推出QE3,9月份失业率跌穿至7.8%,10月份升至7.9%,奥巴马或庆幸八的宿命最终未出现,而且近期美国楼市有筑底迹象,对奥巴马均属较利好消息.然而,罗姆尼的诠释,是美国人给了奥巴马四年时间,都扭转不了美国经济困局,由他上场后会大幅创造新职位.

在大选前夕,飓风Sandy带来水灾,对纽约及华尔街来说,可说是另一次真正的洗礼,叫美国重新审视,金融海啸后四年,金融世界变成怎样.即使联储局已推出三轮QE,四年来的刺激措施,以及持续不断政府干预,变成经济及金融的新常态,但奥巴马已经不是四年前的奥巴马,他提出的改变终究未有为美国人带来更大希望,今次选举只能前进.与四年前的分别,两党选民似乎对大选失去热情,奥巴马不是四年前那颗带着希望的明星,在选民心目中,他们只能选择信任与不信任.抑或是,再走回头路,选一个保守派的罗姆尼.

----------------------------------------------------------------------------------------

美大选结果左右美元/ 苏子

最新公布的CFTC期货仓位报告虽然显示,汇市投机者所持的美元短仓已创9月4日以来的新低水平,配合上周五美汇指数亦以大阳烛升越20天保历加通道顶部阻力及9月11日的80.41高位,理应利好美元本周走势.不过,上周五美元兑加元却未能在美元的良好上升势头下突破上周二所造的1.0019高位,且更返回10天SMA支持以下波动及收市,令汇价在本周进一步下破0.99支持关口,并考验50天SMA支持的可能增加.若本周早段美元兑加元真的进一步破关而下,并明显在0.99支持关口以下收市,留意欧罗兑加元届时能否同样成功出现破关而下的情况.

上周五欧罗兑加元曾跌破自8月16日的1.2120低位,以及上月10日的1.2566低位向上延伸的上升支持线,但收市时却可以失而复得,出现假突破的现象.如本周早段欧罗兑加元未见跟随美元兑加元继续下挫,反而更返回20天SMA以上收市,确认上周五跌破上升支持线为假突破的话,小心欧罗兑加元将结束上周四及五的大弱势,随后再次挑战1.30心理关口.若欧罗兑加元本周早段可以成功扭转上周四及五的大弱势,相信将对欧罗兑美元的短期走势产生甚为正面的作用,并减低汇价进一步跌破200天SMA支持,以及上月1日的1.2802低位后继续以单边市形式往下寻底的可能.美元亦未必可以继续上升.

当然,明天的美国总统大选结果对欧罗兑美元本周的走势亦有举足轻重的作用,由于不论谁当选亦会涉及美国财政悬崖的问题,将不利美元,故有利欧罗兑美元止跌回升.但若由罗姆尼当选,由于市场却同时担心联储局或会倾向收紧货币政策,加上市场避险情绪上升,结果反而有利美元后市的表现,使欧罗兑美元进一步破关而下的可能性上升.故若奥巴马可以连任,届时美元已不宜再看好,令到欧罗兑美元亦可看高一线.