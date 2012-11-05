〔港报财经评论〕头肩底向好,图形要识看--经济日报11月3日

头肩底向好,图形要识睇/ 林瑞芬

恒指昨以裂口爆升,已是自9月以来第5个较明显裂口,收市升289点,报22,111,大市成交额701亿港元.下周步入政治主导周,慎防港股连日涨势突然反覆.美国总统大选期下周将至,奥巴马连任的机会算高,市场大致认为若奥巴马连任,维持现状,对金融市场较少动荡,但再涨空间有限,债台太高.相反,若罗姆尼当选,政策上或多或少有变下,不明朗为由,短期藉口回调都说不定.

8月始人民币升值,可能是中国经济的见底回稳,也可能是资金避走美国总统大选,怕不明朗.此外,攻击人民币偏低估值,往往成为竞选总统手段,人民币此际急升,中国政府被攻击之压力减.由此,有认为若总统人选落实,反而令人民币短期升势受阻.近周人民币远期汇率合约确出现较现货折让情况,预示涨势将趋缓.近月,港股随人民币及港汇呈强,一鼓作气,故也需要谨慎观察着两汇的短期持续涨势会否遇阻.一旦遇阻,或成大户藉口整固之由.恒指昨裂口近21,800不宜回补.相反,热钱真的乱冲乱涌不停手,恒指再涨,两大关键位为22,500及24,000.

散户跟风资金市,也应该看着食饭,看好及增买卖股份建议,其实股势有部分在8、9月已形成向好,只差当其时信与不信,现在信,那当然要预了在利润中交回些给大户使,最怕是不知几时是接火棒.说回向好图形中,要懂得认头肩底.头肩底外观像倒转山形,中间部分明显较左右为低,配合早于9月推介对经济较为敏感的周期股份江铜(0358.HK)图讲解形态,到9月股价一举突破颈线,反映看好方已控大局,量度上升目标约至22.5港元.突破时,收市价稳守其上,加成交额配合为重.突破后,股价容许有回落,但成交额宜缩,呈所谓后抽,正如江铜曾后抽回落试18.5港元,之后再反覆而涨,那年底前,如资金市仍涌动周期股受惠,守50天线19港元,目标至少22.5港元,昨收报20.8港元.9月初人民币才开始确认扭势,到10月底中国经济才现明确见底之象,但其实醒目资金已在8月、9月部署,当其时无疑有博的成分,这要看眼光,现在倒头看,自然知眼光独到.

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国指年底挑战12,000点/ 余少文

中国内地股市出现过山车走势,但无阻国企指数三连升,在资金推动下,国指短期有望上试11,200点,年底再挑战12,000点,只是四大行新增贷款可能放缓,或影响内银股上升动力.国企指数昨日裂口高开后,一度高见10,900点,尽管全日高低波幅只有90点及出现十字星,高位似有阻力,但成交额增至178亿港元,加上目前是资金市,相信任何利淡形态也只是短期整固而已,短期消化沽压后,应该可以继续上扬,上试250周线以及今年5月高位11,223点.红筹指数昨日升52点或1.2%,收4,304点,录得四连升,成交额增至65亿港元,惟昨日走势呈陀螺,跟国指一样短线好淡争持.幸好A股昨日走势波动下,先升后跌再反弹,及以接近全日高位收市,若是春江水暖鸭先知,则中资股下周走势可继续看好.

随着恒生指数和红筹指数昨日创今年高位,国指走势相对落后,因为仍未升越今年高位11,916点,能否追随恒指和红筹在年底前创今年新高,升至12,000点水平,依然要靠内银股.只是中国内地媒体报道,四大银行10月份首28天新增贷款只有1,250亿元人民币,主要是同期存款流失1.8万亿元人民币所致,似乎会影响内银股第4季业绩,甚至乎股价表现.中国内地银行每到3月、6月和9月,即季度最后一个月份,都会出现冲贷款现象,但到下一季度首月份即4月、7月和10月,即季度首个月份新增贷款都会减少,即使是存款也会很自然流走,成为一种惯例,故认为四大行10月新增贷款减少及存款流走,是正常现象.只是今次四大行10月若流失1.8万亿元人民币,可谓偏高,因为远高于9月四大行新增存款1.2万亿元人民币,要留意11月和12月会否恶化.

中国内地金融机构9月外汇占款回升至1,307亿元人民币,反映资金流入中国内地,但发现人民银行同期新增外汇只有20亿元人民币,由于央行外汇包括金融机构外汇占款,可以更准确显示资金流动状况.如7月和8月外汇占款下跌,央行外汇却上升,反映有资金从非金融机构渠道流入中国内地,故央行期内出乎意料没有降准.而9月新增外汇只有20亿元人民币,是过去4个月最少,似乎显示当月流入中国内地的资金并没有预期多,可能是央行加大逆回购力度原因之一.