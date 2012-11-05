〔港报社评〕调控须作区别,勿损营商环境--文汇报11月5日

特区政府推出的"强化版"额外印花税平稳楼价后,楼市成交放缓,引发部分投资者将资金转移至炒卖非住宅物业.财政司司长曾俊华强调,在有需要时,仍会毫不犹豫推出确保楼巿健康平稳发展的进一步措施.事实上,在当局推出调控楼市措施后,写字楼、商舖、工厦等非住宅物业的成交价都出现显着升幅,反映资金有流入相关市场的迹象,值得当局密切关注.

欧债危机爆发以来,香港旺区的租金已经冠绝全球,租金不断上扬,令经营成本大幅上升,影响香港竞争力.不少商户亦大吐苦水,抱怨舖租高昂,被迫将高舖租成本转嫁予消费者,直接导致物价高涨,加重民生的负担.因此,当局应对热钱流向非住宅物业保持警觉,并在有需要时考虑推出短期措施平抑炒风.

不过,住宅市场关系千家万户的住屋需求,当局有责任适时调控,稳定楼价.非住宅用途的商用物业,虽然也会对民生有所影响,但相对较为间接.更重要的是,香港作为国际大都会及商业中心,一向以经济自由见称,任何限制买卖的措施都难免损害营商环境.之前针对住宅市场的调控因关系民生,可以说是情有可原,但对于商用物业如果贸然推出重招调控,等同限制投资者在香港进行合法投资,并不符合香港自由市场原则.因此,当局在出招前必须考虑香港作为国际商业城市的背景,审慎处理,求取平衡,不可把住宅物业的措施生搬硬套在非住宅物业市场上.