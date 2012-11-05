〔港报社评〕调控须作区别,勿损营商环境--文汇报11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
特区政府推出的"强化版"额外印花税平稳楼价后,楼市成交放缓,引发部分投资者将资金转移至炒卖非住宅物业.财政司司长曾俊华强调,在有需要时,仍会毫不犹豫推出确保楼巿健康平稳发展的进一步措施.事实上,在当局推出调控楼市措施后,写字楼、商舖、工厦等非住宅物业的成交价都出现显着升幅,反映资金有流入相关市场的迹象,值得当局密切关注.
欧债危机爆发以来,香港旺区的租金已经冠绝全球,租金不断上扬,令经营成本大幅上升,影响香港竞争力.不少商户亦大吐苦水,抱怨舖租高昂,被迫将高舖租成本转嫁予消费者,直接导致物价高涨,加重民生的负担.因此,当局应对热钱流向非住宅物业保持警觉,并在有需要时考虑推出短期措施平抑炒风.
不过,住宅市场关系千家万户的住屋需求,当局有责任适时调控,稳定楼价.非住宅用途的商用物业,虽然也会对民生有所影响,但相对较为间接.更重要的是,香港作为国际大都会及商业中心,一向以经济自由见称,任何限制买卖的措施都难免损害营商环境.之前针对住宅市场的调控因关系民生,可以说是情有可原,但对于商用物业如果贸然推出重招调控,等同限制投资者在香港进行合法投资,并不符合香港自由市场原则.因此,当局在出招前必须考虑香港作为国际商业城市的背景,审慎处理,求取平衡,不可把住宅物业的措施生搬硬套在非住宅物业市场上.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。