〔港报社评〕只靠市场无法减收费积金局推ETF强力介入--明报11月5日

强积金半自由行开始实施,本以为一场管理费减价战会正式开始,然而公众见到的只是高昂管理费轻微回落,旧客户更难以受惠.祈求向来依靠收取超高管理费过活的积金商自动减费,根本不切实际,强积金管理局应尽快强力介入,主动推出简单及低收费的强积金产品,让市场真正有所选择,亦以此作为手段迫使其他积金商尽快减费.

不过即使是由积金局推出强积金产品,也面对以什么金融产品作投资对象的问题.快将退休或取态保守的人,大都渴望投资以稳健定息收入的债券为主,但香港债券市场并不成熟,产品选择不多,而香港市面上自动追踪大市指数、毋须支付基金经理高昂薪酬的指数基金产品亦屈指可数,据消委会报告指出,523个强积金基金中,只有19个指数基金,数量不足4%,令市场欠缺足够的代替品.

积金管理费过高的原因之一,是部分基金须由基金经理积极买卖,故要支付基金经理薪酬,但据美国投资市场的长期研究显示,70-80%互惠基金均跑输指数ETF,而由电脑跟踪指数的ETF更可节省大量基金经理的薪酬.由此可见,积金局主动推出与股市指数挂钩的ETF,为退休投资提供更多可行、以民为本的选择,绝对适合.

积金局介入市场的理据已非常充分,因为靠市场竞争让积金管理费回落,只会是缘木求鱼.如果积金局出招亦无法令市场收费回落,政府当局更强力的介入,甚至另起炉灶,相信社会大众也愿意考虑.为市民的退休保障筹谋,政府毋须手软.