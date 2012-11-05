〔港报社评〕只靠市场无法减收费积金局推ETF强力介入--明报11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
强积金半自由行开始实施,本以为一场管理费减价战会正式开始,然而公众见到的只是高昂管理费轻微回落,旧客户更难以受惠.祈求向来依靠收取超高管理费过活的积金商自动减费,根本不切实际,强积金管理局应尽快强力介入,主动推出简单及低收费的强积金产品,让市场真正有所选择,亦以此作为手段迫使其他积金商尽快减费.
不过即使是由积金局推出强积金产品,也面对以什么金融产品作投资对象的问题.快将退休或取态保守的人,大都渴望投资以稳健定息收入的债券为主,但香港债券市场并不成熟,产品选择不多,而香港市面上自动追踪大市指数、毋须支付基金经理高昂薪酬的指数基金产品亦屈指可数,据消委会报告指出,523个强积金基金中,只有19个指数基金,数量不足4%,令市场欠缺足够的代替品.
积金管理费过高的原因之一,是部分基金须由基金经理积极买卖,故要支付基金经理薪酬,但据美国投资市场的长期研究显示,70-80%互惠基金均跑输指数ETF,而由电脑跟踪指数的ETF更可节省大量基金经理的薪酬.由此可见,积金局主动推出与股市指数挂钩的ETF,为退休投资提供更多可行、以民为本的选择,绝对适合.
积金局介入市场的理据已非常充分,因为靠市场竞争让积金管理费回落,只会是缘木求鱼.如果积金局出招亦无法令市场收费回落,政府当局更强力的介入,甚至另起炉灶,相信社会大众也愿意考虑.为市民的退休保障筹谋,政府毋须手软.
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。